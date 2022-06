Om kort tid skulle tidenes største norske popgruppe ramle fra hverandre. Men først skulle de en tur til Bergen.

Kvelden A-ha droppet sin aller største hit

«God kveld!», roper Morten Harket ut i dunkel belysning i Grieghallen over Pål Waaktaar Savoys gitartoner. Magne Furuholmen stumper en sigarett under skosålen. De har akkurat startet på konsertens første låt – «I’ve been losing you».

Datoen er 22. mars 1994. I salen sitter bergenspublikummet og skal snart få seg en overraskelse.