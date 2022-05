– Vi er en fin gjeng som spiller for hverandre

Folk i vest: Lise Askeland (16).

– Nå er jeg snart ferdig med ungdomsskolen, og valget videre har vært vanskelig. Jeg har tenkt mye på at jeg kanskje ikke får være så mye sammen med vennene mine som før. Men nå har jeg funnet ut at det er en ny start, og derfor har jeg søkt på det jeg helst vil – fotball på toppidrettslinjen på Metis. Der håper jeg å utvikle meg som spiller og få nye venner, og drømmen er å spille på landslaget. Jeg er duellsterk, sterk i kroppen og har en god venstrefot, så målet er ikke umulig. Klubben min er Loddefjord, og der er vi en fin gjeng som spiller for hverandre, og er gode på å holde topp humør.