Busslinje nummer 10 går som en skyttel gjennom Bergens blodomløp, og nå er den her igjen. Skinnende ren og blank, klar for avgang fra Mindeveien. En menneskelig makrellboks på fire hjul. Et introvert skjebnefellesskap. Pålitelig som en Don Juan fra Sandefjord.

Pffffft. Hydraulikken puster ut, og bussen jekker seg ned et hakk i Løbergsveien. Den maler som en tysk katt når Mercedes-motoren drar metallkassen opp bakken forbi Blekenberg.