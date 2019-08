Oppvaskmøte på klubbhuset

AV

Et fiktivt klubbhus tidligere denne uken:

Styreleder ønsker velkommen til ekstraordinært foreldremøte.

– Jeg forstår at det er en del frustrasjon knyttet til resultatene den siste tiden. Jeg tenkte det var greit om vi fikk luftet ut litt. Men jeg vil bare understreke at treneren har styrets fulle tillit.

Styreleder introduserer treneren. Det mumles i salen. Treneren tar frem en powerpoint og går gjennom satsingsområder og visjoner.

Det slurpes av kaffekoppene. Mumlingen tiltar.

Til slutt klarer ikke en engasjert far på fremste rad å holde kjeft.

– Unnskyld meg, men vi er her for å snakke om sommeren, ikke for å se på lysbilder. Hvordan synes du sommeren gikk?

– Vel, som jeg sa i sted. Det er mye spennende å se i laget. Jentene har begynt å bygge gode relasjoner. Grunnspillet vårt ...

– Gode relasjoner? Dere tapte alle kampene i tre cuper på rad? Vi har ikke betalt for alle disse turene for at jentene skal bygge relasjoner.

– Altså, det er jo som kjent marginer i fotball. I mange kamper var vi med lenge, og så raknet det litt på slutten. Dette vil bedre seg etter hvert. Jeg synes dere overdriver ...

– Overdriver? spør en lettere irritert mor på bakerste rad.

Hun fortsetter:

– Nei, vi har nok heller latt deg holde på for lenge uten å gripe inn! Jeg har lest rapportene du la ut på Facebook. Det er kos og hygge! En vinner blir ikke skapt av gode minner.

Applaus i forsamlingen. En mann roper «hør, hør!». Styreleder begynner på en utgreiing om klubbens samfunnsansvar, men klarer ikke å bryte gjennom lydmuren.

– Man sier gjerne at man skal se bak resultatene, fortsetter den irriterte moren.

– Og det har jeg gjort. Og hva så jeg? Jeg så deg, sier hun og ser på treneren.

– Du har vært med siden starten. Du har formet våre jenter i ditt fotballbilde. Det er ikke et pent bilde.

Nå er det full fyr i klubbhuset. Styreleder prøver å roe gemyttene. Sier at forsamlingen må huske på at Rom ikke ble bygget på en dag. De fremmøtte ler og rister på hodet.

Bak i salen hopper en far opp og ned på føttene.

– Du sier at dere trener. Er det å tape dere trener på? For det er kun det det virker som de er gode på. Jeg mener det er på tide med et trenerskifte, sier han.

Faren ber styret sette ned en arbeidsgruppe. Sier at Ada Hegerberg ikke ble verdens beste av å bli likebehandlet. En presset styreleder sier han skal finne sted og rom til en slik gjennomgang.

– Ærlig talt, nå må dere roe dere. Jentene er bare ni, svarer treneren.

En mor ute på vingen griper ordet.

– Jeg synes treneren gjør så godt hun kan. Det er midlene fra styret som er for dårlige. Utstyret må bli bedre. Vi er i 2019, og vi har ikke engang videoanalyseverktøy.

En ivrig sidemann kaster seg på.

– Ja, hva med sånne vester som Brann bruker? De ser ut som bh-er, men lagrer all informasjon om bevegelsene. Da kan treneren analysere løpsmønster og skreddersy rollene.

Nå mister selv treneren fatningen.

– Om dere hører dere selv? Fotball skal være glede, fotball skal være lek, fotball skal bygge nabolaget. Ikke lage roboter!

Nå blir det for mye for styrelederen. Han reiser seg opp med et forskrekket uttrykk i fjeset.

– Lek? Fotball er ikke lek. Det er blodig alvor! Det er akkurat denne type holdninger som gjør at vi ikke vinner. Du har sparken. Møtet er hevet!