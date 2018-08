Det er få ting som gjør meg lykkeligere enn en lang frokost, med en avis i den ene hånden og ferskpresset juice i den andre.

Derfor er frokosten det viktigste for meg når jeg velger hotell. Det er grunnen til at jeg helst sjekker inn på Rosenkrantz i Oslo, for å starte dagen med varmt reinsdyrskav, fenalår og brokkolibuketter. Og grunnen til at jeg blir varm om hjertet når jeg tenker på Scandic Nidelven i Trondheim.