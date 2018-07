Spenningen rundt restauranten som skulle åpne i de gamle T-Michael-lokalene, har bygget seg opp gjennom vinteren og våren. Bartenderen innrømmer at det ambisiøse prosjektet i Skostredet har tatt lengre tid enn planlagt. Villani strekker seg over to etasjer, har uteservering i front og drømmer om å ferdigstille en bakgård med 200 sitteplasser neste år.

– Vi kommer til å ha både tak og pizzaovn, forteller servitøren med stjerner i øyene.