Alle matkulturer har et forhold til grilling og røyking av kjøtt. Men barbecuetradisjonen er først og fremst amerikansk, og kanskje det nærmeste man kommer nasjonalmat i sørstatene. Etter ti dager på tur i Texas, blant saftig kukjøtt og grillede maiskolber, har jeg virkelig gledet meg til å besøke Bergens første rene barbecuerestaurant. I de gamle Boha-lokalene satser blant annet den tidligere restaurantsjefen på Royal Gourmetburger og Gin, Espen Næss Olsen, nytt. Entusiasmen for einebærsmakende brennevin har han tatt med seg inn i det nye prosjektet. Her bidrar restaurantens egen ginbar, Ginial, med en fire siders ginmeny og en solid rekke øltyper.

Restauranten er ikke til å kjenne igjen. Kjøkkenet er flyttet inn på bakrommet, og i midtgangen står en massiv skillevegg som deler lokalet i to. Den fungerer som avlastningsstasjon for servitørene, og som en barriere mellom personalet og gjestene. Den gjør også at det er lite å feste øynene på.