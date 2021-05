Hele mitt liv har jeg drømt om å bo i Bergen. Nå angrer jeg.

GOD HELG: «Du er en silkestril», sier farmor til min store forskrekkelse. Det verste er at jeg tror hun har rett.

«Du er en silkestril».

Jeg ser på farmor med forferdet blikk. «Hva var det du kalte meg?»

Farmor er begeistret. Hun har fått med seg min nye interesse for lokalhistorie, og er særs fornøyd med å lære meg et nytt ord.

«En stril som har flyttet til byen, vel», sier hun. Helt uten å ense min forskrekkelse.

Hun traff en pågående identitetskrise helt på kornet uten å vite det.

Da jeg var ungdom, skjønte jeg ikke hvorfor jeg var misfornøyd med å komme fra Askøy. Selv om vi i periferien stadig ble møtt med sarkastiske kommentarer.

At bergenserne har latterliggjort omlandsbefolkningen, er godt kjent. Men det var først da jeg leste en bok om bergensere jeg følte behov for å verne om strileidentiteten min.

Ifølge forfatteren Morten Hammerborg var begrepet stril i sin tid synonymt med alt som ikke er bergensk. Et skjellsord med uendelig mange betydninger. Felles for alle er at de er negativt ladet.

Du har havstriler, innlandsstriler, mjølkestriler, fjordstriler og bygningsstriler. Bergenserne var i det minste kreative.

For ikke å glemme fiskerbøndene på Askøy, Sotra og Øygarden: Erkestrilene.

Der har du meg, altså.

Likevel har jeg helt siden barndomsårene drømt om å flytte til Bergen. I likhet med mange av vennene mine.

Yrende byliv, nærhet til de syv fjell og ikke minst kortere bussturer.

Ordet stril forble et skjellsord i mitt vokabular. Jeg gikk på skole i Bergen og fikk meg jobb i Bergen. Sakte, men sikkert fikk jeg en litt mer bergensk vri på talemålet når jeg bannet over den lange reisetiden.

Å bo i en liten leilighet like utenfor sentrum har derfor passet meg ypperlig i mange år.

Men så kom pandemien.

Det er noe som skjer når en tidligere erkestril blir tvunget i eksil. I det minste er det blitt åpenbart for meg at jeg ikke er bergenser.

Jeg er fremdeles ikke glad i å bli kalt stril. Men den nye tittelen farmor har gitt meg er enda verre.

Nå jeg sitter jeg her på hjemmekontoret. Jeg lytter ufrivillig til naboens oppvaskmaskin gjennom veggene, og lengter mer mot Askøy enn noen gang før.

Der er det mer plass, mindre eksos, og finere natur. Et frislipp fra byens mas og kjas.

Jeg lurer på hva de kaller silkestriler som vender hjem igjen.