– Kanskje de andre sier noen pene ord om oss i morgen

Folk i Vest: Klara og Johanne Boge på niårsdagen.

– Vi hadde utedag på skolen i dag, og klassen sang for oss. Klara valgte «Hurra for deg som fyller ditt år», men jeg valgte «Happy birthday to you», fordi den er kortere. Da slapp jeg å stå foran de andre så lenge.

– Det eneste som er litt dumt, er at når vi er inne i klasserommet på bursdagen, får vi flagg på pulten, og det gikk vi glipp av. Da sier de andre et pent ord om den som har bursdag, for eksempel gløgg eller hjerte av gull. Men kanskje de andre sier noen pene ord om oss i morgen.