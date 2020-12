Som fisken i vannet

På et tidspunkt tenker antakelig alle bergensbarn én ting: «Vi er blitt lurt!».

Kjetil Kopren Ullebø

En sommerdag for noen år siden kom treåringen med et ganske godt spørsmål på vei til barnehagen:

– Hvorfor regner det ikke?

Sommerværet hadde så vidt jeg kan huske vært elendig, og for treåringen var det å kunne gå til barnehagen uten regnjakke oppsiktsvekkende. Selv midt på sommeren.

Det var da tanken slo meg: Én dag kommer han til å skjønne at dette ikke er normalt, at Bergen ikke er en helt vanlig by. Kanskje han vil bli forbanna når han skjønner hvor vi har latt ham vokse opp, bli sint fordi vi absolutt måtte bo et sted der det regner hele tiden.

Men da kan det være at han allerede er fortapt.

I Bergen starter indoktrineringen tidlig. Og det virker som om alle er med på det. Både foreldre, barnehagene, skolevesenet og mediene skjuler sannheten for de stakkars ungene. De blir fortalt at det er gøy med regn, at det er normalt med regn 200 dager i året.

Når det pøser ned i barnehagen? Ut og synge sanger om hvor artig det er med regn. Når det har vært regn nesten hundre dager i strekk? Knall i padden! Bergen kan slå ny nedbørsrekord! skriver BA og BT.

I den lokale barnehagen der jeg bodde før minnes jeg at «Eg ve te Bergen, ve te Bergen med det samme. Der har eg det som fisken i vannet» ble sunget på grå regnværsdager, samtidig som barna hoppet i dammene på lekeplassen.

Når barna skulle ut på tur, gikk de gjerne på rad og rekke og sang «Nystemten».

Her er det antakelig to ting som foregår. På den ene siden blir barna fortalt at dette regngreiene er helt normalt, det er bare moro, det er sånn det skal være.

Og når de uunngåelige spørsmålene kommer, når de spør seg selv hva det er som foregår, er det ofte for sent. Mange er blitt irrasjonelle patrioter som forsvarer sin middels store regnby i tykt og tynt.

– Det regner i 200 dager? Jada, men det er jo sol rett som det er de 100 resterende dagene. «Vi er fra byen, som tross paraplyen, har solskinn og sommer i fleng», som det heter i en klassikerne på Brann Stadion.

Den nevnte «Eg ve te Bergen» ble skrevet av trønderen Gustav Lorentzen, kjent som Ludvigsen i Knutsen & Ludvigsen, til hans bergenske kone. Paret bodde i Trondheim, og Lorentzen skrev sangen forbi hun lengtet så fryktelig hjem til Bergen.

Hun lengtet hjem til byen der det er vann overalt, der «godt vér og torre kler» ikke er dagligdags.

Indoktrineringen funket antakelig da som nå.

En av de mest urbergenske fortellingene er den om turisten som skal ha spurt en bergensk kjuagutt følgende spørsmål:

– Regner det alltid her?

Svaret fra gutten skal ha vært som følger:

– Det vet jeg ikke, for jeg er bare elleve år.

Jeg kan ikke huske hva jeg svarte da guttungen spurte om hvorfor det ikke regnet denne sommerdagen for noen år siden. Men jeg tror jeg forklarte ham at sol egentlig ikke er helt uvanlig når det er sommer.