Hvis du sitter på Bybanen fra Lagunen rundt klokken 05.20 en mandag morgen, har du kanskje sett han.

Med hodelykt og en lett sekk. Klar til å hoppe av ved Sletten senter. Stian Angermund-Vik (30) skal ut på morgenturen sin. Opp Nattlandsfjellet, så Ulriken, deretter videre til Blåmanen. Og kanskje tilbake

Noen ganger i snø, andre ganger i regn og tåke. Fire timers løpetur i Byfjellene skal gjøres unna før han skal være på jobb klokken 10. Resten av uken må han klare seg med løpeturer på to timer før han er på jobb 08.

Bildevisning

Sånn er livet for fjelløperen. Han løper ofte alene. Ofte på vintermørke fjell. Han har ingen trener, som legger opp en plan for ham. Treningsplanen har han i sitt eget hodet.

Så drar han dit beina vil han skal dra, som regel et sted på Byfjellene.

– Motivasjonen er egentlig ikke noe problem, sier løperen.

Ikke noe treningsstudio kan slå antall kvadratmeter Angermund-Vik har å boltre seg på. Da er han på tur. Han kaller det ikke trening, selv om noen av turene kan gå i et forrykende tempo.

Bildevisning

– Om jeg knekker foten i morgen og aldri kan konkurrere aktivt igjen, er tiden jeg har brukt på dette, verdt det. Det er opplevelsene i naturen som betyr mest. Konkurransene er bare en liten del av det.

Har du sett ham komme opp Ulriken, kan du kanskje skjønne det. Han beveger seg lydløst og uanstrengt, men likevel i rasende fart. Han passer inn her.

Angermund-Vik har hatt en eventyrlig sesong så langt. For få uker siden knivet han med løpekjendisen Kilian Jornet i Chamonix. 3000 høydemeter ble forsert i løpet av et maraton på Mont Blanc. Angermund-Vik kom inn som nummer to, like bak verdens beste fjelløper.

Bildevisning Martina Valmassoi

Det er sterkt. Kanskje sterkere enn mange her hjemme har skjønt.

– Dette er et av de beste løpene jeg har gjort. Det var godt å se at også Kilian var sliten etterpå. Men han er helt ekstrem, altså. Jeg var veldig spent på om jeg kunne holde følge med ham under løpet, sier 30-åringen.

Nå kappes han med de største i denne løpesporten. Han er en del av løpeteamet til Salomon, som betaler reiser og alt utstyr. Sammen med noen av verdens beste fjelløpere var han på treningsleir med teamet i Tibet i vår, 4500 meter over havet.

– Da kjente jeg høyden. Å løpe bortover føltes som å løpe oppover. Men det var en fantastisk tur, sier han.

I Spania har han vunnet alle de fem konkurransene han har deltatt i de to siste årene. Den siste var i Zegama i Baskerland. Folk hadde kjørt i syv timer fra Barcelona for å heie i løypen. Gåsehuden reiste seg på ham inn mot mål. Folk heiet ham frem som løpekonge.

I landene rundt Alpene og Pyreneene er skyrunning en stor sport. Det er store pressekonferanser før løpene, og Angermund-Vik har måttet lære seg å svare etter beste evne på alle spørsmålene, også de som kommer på spansk.

Etter de siste løpene har det også strømmet på med meldinger fra spanjoler som vil ha treningstips. De spør på spansk, så Stian må få hjelp av Google til å oversette. Han har ikke rukket å svare alle.

– Egentlig tror jeg at det er flere som vet hvem jeg er i Spania enn her hjemme, sier Angermund-Vik.

Bildevisning

I fjellandet Norge er skyrunning noe fremmed. I fjor kalte Bergensavisen vertikalløpet for loddrettløping da Angermund-Vik vant VM.

– Det er fire typer løp under sekkebetegnelsen skyrunning. Vertikalløp er en av grenene. Det betyr at det er 1000 meter stigning på en strekning på maks fem kilometer. Noen ganger kan det være 1000 meter stigning på under to kilometer. Det er latterlig bratt, forklarer Angermund-Vik.

Best liker han å gå bratt opp. Nedover er ikke hans største styrke, men han er blitt bedre.

– Nedover går det fort. Veldig fort. Du kan ikke tenke da, sier han.

I fjor vant han verdensmesterskapet i skyrunning. Et sjokk for de spanske arrangørene, som ikke helt hadde regnet med mannen fra Norge.

Første dag skulle han gjennom et vertikalløp. Han forserte 1000 høydemeter i løpet av tre kilometer. Dagen etterpå ventet et fjellmaraton med 3000 høydemeter, såkalt skyrace.

Alt klaffet. VM-løpet i Pyreneene hadde han ladet opp til hele våren. Han kjørte seg helt i kjelleren på dag én. Etter en natt med hvile var beina fine igjen.

– Beina var helt fantastiske dagen etterpå også. Det var en vanvittig følelse. Jeg kunne bare kjøre på, sier han.

I dag jobber han i 60 prosents stilling med å selge løpesko. Dermed blir det bedre tid til å trene og restituere. Han og konen Elisabeth Angermund-Vik er som regel i seng til klokken 22. Slik er det når en satser.

Bildevisning

Han bestemte seg i 2013. Da var løpetalentet hans åpenbart for mange. Men det var søskenbarnet Henrik Angermund som fikk ham til å skjønne hvor god han kunne bli.

De tok en prat etter sesongen i 2013. Angermund-Vik fikk mange annenplasser i norgescupen. Der stoppet det, men fetteren mente at han like gjerne kunne ha vunnet. I flere tilfeller tapte han mot folk han slo i neste løp.

– Det var nesten så jeg ikke turte å lede, sier 30-åringen i dag.

Fetteren pisket ham.

– Mye lå i hodet. Han måtte tørre å gå foran, ta teten. Da han bestemte seg for å gjøre det, og så at det holdt helt inn, ble det en milpæl. Han brøt en barriere for seg selv, sier Henrik Angermund.

Løperen begynte å snakke seg selv opp og satte seg et mål om å vinne norgesmesterskapet i motbakke i 2014. Han vant NM. Samme år vant han også Stoltzekleiven Opp på 08.15.

Han så at kapasiteten holdt helt inn. Han hadde fått ferten av seier.

Løpstalentet ble kanskje klart for mange andre allerede i 2001. Da kom gutten, som vanligvis drev med skiskyting, på besøk fra Asker til fetteren Henrik i Bergen for å være med i Stoltzekleiven Opp.

Da 15-åringen sto på startstreken, visste han ikke hva et motbakkeløp var. Om han skulle løpe i fem minutter eller to timer. Han bare kjørte på. På toppen var han så sliten at funksjonærene måtte holde ham oppe.

Han klokket inn på 10.21 første gang opp kleiven.

– Jeg holdt på dette sammen som en potetsekk der oppe. Etter et minutt turte de å slippe meg. Siden har jeg har klart å forbedre persen hvert år, sier han.

Bildevisning

I dag ser fetter Henrik en løper med større tro på seg selv.

– Nå vet han hva han er god for, og har mer tro på kapasiteten og styrken. Men han er ydmyk for andre, og alltid bevisst på at det også er mange andre gode løpere. Men han er mest opptatt av hva han selv kan få til.

Klubben i 30-åringens hjerte er Varegg. Derfor står det alltid Varegg team Salomon på deltakerlistene. Det meste av treningsgrunnlaget legges fortsatt hjemme i Bergen, på Byfjellene i bergensvær. Dette er hans lekegrind.

Han nyter å kjenne på all slags vær. Både disse dagene da Vidden trekker beina dine gjennom våt snø og byr på stiv kuling, og dagene da fønvinden lokker over Ulriken og Fløyen og byr på tørre steiner og myrull.

Kroppen sin kjenner han så godt at pulsklokken kun er på hånden for å registrere ruten han løper. Pulsmåler bruker han ikke, og han aner ikke hva han har i maksimalt oksygenopptak. Det har han aldri målt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal bruke det tallet til, sier han.

Men han deler øktene inn i rolige og harde. Om han har riktig puls, kjenner han stort sett på kroppen.

Treningsåret deler han inn i fire deler. Når sesongen er slutt, har han en periode på 4–6 uker der han nesten ikke trener.

– Kroppen har veldig godt av å koble av, det har hodet også.

– Klarer du en uke uten trening?

– Ja, det går fint. Da kan det hende jeg savner det. Men det kan være bra det.

For kroppen må hvile også. Da bruker han tid med konen Elisabeth og hunden Max, gjerne i sofaen med mat og film, slik andre folk gjør.

– Vi fikk oss hund i fjor høst, så mye av tiden går til å være med den. Men han er ikke gammel nok til å være med på løpeturene mine, sier 30-åringen.

Sammen med konen spiller han gjerne Escaperoom: Et spill der du blir låst inne og må prøve å komme deg ut i løpet av en time ved å løse ulike oppgaver.

– Det krever mye samarbeid og kreativitet. Vi har spilt dette med en del ganger med et vennepar. Det er veldig gøy!

Angermund-Vik har tette familiebånd i Bergen. Han er sammen med morens slekt i byen så ofte han kan.

I løpet av sesongen er han med på rundt 20 løp. Men det er bare et par han blinker seg ut som viktige.

– Blir du lei av å trene på å bli raskere og raskere opp en bakke?

– Nei. Den anaerobe terskelen kan alltid bli bedre, og så jobber jeg mye med måten jeg snakker til meg selv på.

– Fortell!

– I stedet for å tenke at «nå er jeg sliten», kan du si «nå ville de andre ha gitt seg. Jeg skal tåle denne smerten best». Slike ting. Det er veldig viktig hvordan du snakker til deg selv. Men noen ganger tenker jeg ikke i det hele tatt, altså. Da kjører jeg bare på.

Bildevisning

De aller fleste turene går han løs på med lyst og glede.

– Hvis det er litt tungt å komme seg opp om morgenen, trenger jeg bare å tenke på målet jeg har satt meg. Med tydelige mål kommer motivasjonen. Du må sette deg mål som gjør noe med følelsene dine, som gjør at du er på hogget. Du kan ikke ha et mål om at du skal bli flink, det er for uklart.

Så langt har han klart å holde seg skadefri. Men dette er toppidrett, og kroppen får juling. En treningsuke kan fort telle 25 timer. Innimellom må muskelknuter pleies av profesjonelle. Yoga motvirker at han blir altfor stiv.

Er kroppen sliten en dag, utsetter han intervallene og tar en rolig økt i stedet. Kvalitet i hver enkelt økt er viktig.

– Jeg tyner jo kroppen på dette nivået. Jeg tror ikke det er sunt å holde på slik i lengden. Men akkurat nå er dette gøy, sier Stian.

På Tromsø skyrace forrige helg vant han Blåmann vertikal kilometer; et løp i verdenscupen, som han foreløpig leder.

Målet for neste år er allerede klart: Han skal vinne VM igjen. I fjor regnet ingen med ham. Neste gang vil han være en av favorittene.

– Å kopiere det kan bli tøft. I tillegg kan det bli enda tøffere konkurranse. Men det er målet, sier han.