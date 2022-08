– Det var ein skikkeleg fulltreffar, fordi han har båt og eg har bubil

Folk i vest: Møt Bente Mongstad Øksnes (73) og Einar Haugsdal (75).

– Etter nokre år som enkje, la ei venninne meg ut på ein møteplass for vaksne som heiter 60 Pluss. Der såg eg bilete av Einar. Han såg kjekk ut, men samstundes var det litt rart, for det såg ut som om han hadde langt, kvitt hår. Men me avtalte å møtast på Lindås Brygge, og då vart mysteriet med håret oppklart. Han hadde teke selfie rett framføre dei lyse gardinene sine. Det første møtet blei til fleire, og no har me vore kjærastar i sju år. Eg seier at det var ein skikkeleg fulltreffar, fordi han har båt og eg har bubil.