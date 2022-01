– Jeg har ikke gjort det enkelt for meg selv

Folk i vest: Møt Ane Elise Lassen (26).

– Toget til Oslo har gått, og jeg står igjen på perrongen. Det er fordi jernbanelinjen er stengt av snøras, og passasjerene fraktes med buss mellom Voss og Geilo. Det er for risikabelt å ta med kontrabassen på buss. Jeg har ikke gjort det enkelt for meg selv ved å velge et så stort instrument. En gang måtte jeg stå igjen fordi jeg ikke hadde kjøpt sykkelplassbillett til bassen.

Nå må jeg bare vente og håpe at linjen blir ryddet og gjort klar igjen. Det hadde vært en stor fordel om det var litt mer snertent å reise rundt, fordi jeg er frilansmusiker og underviser også forskjellige steder. Men det pleier som oftest å ordne seg.