– Bestefar sier aldri helt nei

Folk i vest: Møt Leander Nordhagen Vabø (7) og Kåre Nordhagen (81).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Bestefar har hentet meg på skolen. Han er på besøk fra Ski for å være sammen med meg og lillesøster Ada. Når vi går i trappene, sier han at jeg er lett på foten og at det smitter på ham slik at han også føler seg lett på foten. Det er så gøy, for bestefar kjøper alltid noe til meg og han sier aldri helt nei. Vi har en liten hemmelighet til Ada og meg i sekken nå. I morgen skal han reise hjem.