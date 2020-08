– Nå har jeg bestemt meg for å følge hjertet og bli med ham hjem til Portugal for å bli gårdsarbeider

Folk i Vest: Møt Emma Eide Rydningen (25).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Etter fem år i Bergen med studier i sosialantropologi og filosofi, selger jeg mange av tingene mine og setter foreløpig strek for studiene. Under den vanskelige koronatiden har jeg tenkt mye på fremtiden. Jeg har kjæreste fra Portugal, og han vil gjerne at vi skal bo der sammen. Nå har jeg bestemt meg for å følge hjertet og bli med ham hjem til Portugal for å bli gårdsarbeider. Jeg har alltid hatt en lengsel i meg etter å bo lenger sør. Nå skjer det.