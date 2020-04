– De siste årene har diabetesen tatt synet mitt. Men det er ikke verre enn at jeg finner veien.

Folk i Vest: Møt Fritjof Nilsen (68).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Hver dag tar jeg Bybanen fra Sandsli, der jeg bor, til sentrum. De siste årene har diabetesen tatt synet mitt. Det er derfor jeg går med stokk. Men det er ikke verre enn at jeg finner veien, og turen går som oftest til Hollendergaten. Der treffer jeg alltid noen å snakke med. Med hånden på hjertet kan jeg si at jeg aldri har hatt problemer med alkohol eller rus. Jeg spiser gjerne middag hos Indremisjonen eller på Blå Kors. Begge plassene blir jeg møtt med vennskap, og alle er velkomne. I ungdommen seilte jeg med trelast for Star Shipping, og senere i livet kjørte jeg en blå Toyota pickup med fisk for Husebø på Torget. Årene i utenriksfart tenker jeg mye på. Det var så veldig godt forhold mellom offiserene og oss som var dekksmannskap.