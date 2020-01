– For fire-fem år siden kom jeg over noen koreanske sanger og danser på nettet. Det var bare en oioi-opplevelse!

Folk i Vest: Møt Alex Spjeld (15).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– For fire-fem år siden kom jeg over noen koreanske sanger og danser på nettet. Det var bare en oioi-opplevelse! Jeg aner ikke hvorfor, men det gikk rett under huden på meg. Jeg bare liker stemningen i dansene og rytmen i språket. Jeg hører på koreansk språk hver dag, og jeg har pugget alle skrifttegnene i alfabetet deres. Det er litt morsomt at jeg kan lett lese koreansk, mens dysleksien min gjør at jeg sliter med å lese norsk. Målet mitt er å ta en god utdannelse i Norge, helst som politi. Etter det vil jeg bo og studere lenge i Korea.

