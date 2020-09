– Denne sommeren har jeg opplevd noe helt nytt. Jeg har fått til noe jeg aldri trodde var mulig.

Folk i Vest: Møt Markus Dahr Berg (21).

– Denne sommeren har jeg opplevd noe helt nytt. Jeg har fått til noe jeg aldri trodde var mulig. Alle mine tidligere sommerferier har gått med til dataspill og sofasitting. I år bestemte jeg meg spontant for å sykle av gårde på langtur. Min erfaring som syklist er temmelig begrenset, men jeg fikk låne en god sykkel av pappa, kjøpte en tilhenger og utstyrte den med telt, primus, liggeunderlag og noen reservedeler. Turen startet i Drammen, og det første store målet var Bergen, for her har jeg gode venner. Første dagen klarte jeg bare tre mil. Siden har det gått bedre. Rekorden er tolv mil på en dag. Med flere hviledager har jeg brukt tolv dager på turen. Det var også et mål for meg å gå ned i vekt. Det har ikke skjedd. Likevel føler jeg meg bedre. Underveis har jeg fått så mange fine opplevelser. Jeg føler virkelig at jeg har levd.