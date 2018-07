På stuebordet har gulpeklutene hopet seg opp. Babylekene flyter. Ute på kjøkkenet koker Alexander Askildsen (32) tåteflasker. I sofaen sitter Shlomi Ruimi (40) med de fem uker gamle tvillingene i armene.

Det er to uker siden de to fedrene kom hjem med tvillingene fra et sykehus i USA.