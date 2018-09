– Min favoritt sier du? Det må være denne, sier servitøren og peker på retten Cheff Speciale.

Pastaen med den gusjegrønne sausen er ikke estetisk vakker, men tar igjen med en rik smak av tomater og hvitløk. De firkantede ravioliputene har en karakteristisk smak fra melet og er fylt med spinat og mild ricotta. Her mangler det kun et lite parmesandryss på toppen som prikken over den italienske i-en.