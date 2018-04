Ordføreren sier dette om sin egen oppfølging av de skredrammede og lokalsamfunnet:

–Jeg har ikke vært på besøk hos de skredrammede på Votlo siden dagen etter ulykken. Jeg ser at jeg skulle vært enda tettere på, men har vært aktiv og alltid åpen for samtaler, på folkemøter eller i møter med enkeltpersoner på kontoret eller over telefon.