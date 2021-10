– Den er ikke bilen for fart og langturer, men den er bilen for smil og latter

Folk i vest: Møt Britt Mo (48).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert

– Boblen er fra 1970 og ble min i 2006. Jeg kjøpte den ikke for å ha en veteran i garasjen, men for å ha en god og morsom familiebil til hverdags. Og det er den. Bare det å starte motoren er en glede, med putringen og den lille dunsten av bensin. For ikke å snakke om det enkle interiøret og den gode oversikten hele veien rundt.

Når jeg parkerer, kommer folk ofte bort for å fortelle om sine bobleminner. Den er ikke bilen for fart og langturer, men den er bilen for smil og latter.