– Jeg hadde hele tiden en lengsel

Folk i vest: Møt Hallvard C. Evjenth (50).

– Jeg har sertifikat for gaffeltruck, lifter, stor lastebil og buss, og jeg jobbet mange år som stillasarbeider. Men jeg hadde hele tiden en lengsel etter å arbeide med noe jeg kunne skape med hendene mine. Det endte med at jeg søkte og fikk plass på Plus-Skolen i Fredrikstad, på linjen for skomakerfaget. Etter det har jeg hatt verksted flere steder i Bergen, men nå har jeg fått mitt første virkelig profesjonelle verksted i Ytre Arna. Her reparerer jeg sko, jakker og glidelåser, og så har jeg egen avdeling med vesker til damer. Det er fantastisk når kundene er fornøyd med det jeg har laget med egne hender.