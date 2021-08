– Det er litt skummelt å bu på hybel aleine

Folk i vest: Møt Ida Elisabeth Sælevik Fjose (16).

– Eg har flytta frå heimen min på Stord for å gå på design og handverk på Årstad vidaregåande. Det er litt skummelt å bu på hybel aleine, og det første kvarteret på ny skule utan å kjenne nokon, var skremmande. Men i det første friminuttet tok eg mot til meg, og gjekk bort til Ask (til høgre) og ei anna jente og spurde om eg kunne sitje med dei. Det var i går, og no ser det ut til at me vert vener.