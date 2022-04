– Noen få kommer med frekke kommentarer, men de fleste er snille

Folk i vest: Møt Kerttu Laine (17).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Punken er nesten borte i Norge nå, men mamma og pappa var punkere i sin ungdomstid, og det har inspirert meg veldig. Når jeg går rundt med denne stilen, føler jeg meg i live. Noen få kommer med frekke kommentarer, men de fleste er snille. Uansett er det en viktig del av punken å gi blaffen i hva folk sier; det er frihet for alle og menneskerettigheter som er viktig. Jeg har flyttet fra Torsken i Senja til Bergen for å gå på en linje på katedralskolen som heter International Baccalaureate. Undervisningen er på engelsk, og det stilles store krav til selvstendig arbeid. Det passer meg godt, og senere vil jeg studere biologi. Det beste av alt er at også kjæresten min flytter til Bergen snart. Da blir vi to punkere i byen.