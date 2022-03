– Det kjekkaste er å køyra ungdomane på kampar

Folk i vest: Møt Asbjørn Håre (50).

– Eg køyrer den råaste Mercedes minibuss du kan tenkja deg! 18 gode skinnsete, topp lydanlegg, kjøleskåp og alt du kan drøyma om. Det beste av alt er at bussen tilhøyrer Florø SK handball. Det kan me takka gode krefter i klubben for, fordi alle trekkjer i same retning. Klubben fekk vedunderet for ein god pris, og det ufråvikelege kravet om sikkerheit for ungdomane på turane vart innfridd. Eg arbeider som nattevakt på eit hotell i Florø og er handballdommar i tillegg, men det kjekkaste er å køyra ungdomane på kampar. Dei bestemmer musikken. Dermed er det alltid god stemning og topp opplading.