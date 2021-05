– Presset for å oppnå gode karakterer er stress

Folk i vest: Møt Amran Ahmed Nur Bile (15).

– Presset for å oppnå gode karakterer er stress. Jeg har ett år igjen av ungdomsskolen. For å nå målet mitt om å komme inn på Langhaugen videregående skole, må jeg forbedre meg i noen fag. Jeg skulle ønske at vi kunne få leksehjelp på skolen. Det er vanskelig å henge med.

– De norske som har hatt språket hele livet, og som kanskje har noen som kan hjelpe med leksene, ligger hele tiden litt foran. Læreren vår sa til meg at hvis det hadde vært karakterer for måten jeg oppfører meg på, ville jeg fått toppkarakter. Jeg skal jobbe hardt for å bli sykepleier til slutt.