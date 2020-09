Minnet som hjemsøker meg

GOD HELG: Sakte, men sikkert gikk det opp for meg hvorfor gjesten ikke hadde latt seg sjarmere av mitt intense vertskap.

Som god vertinne, tok jeg selvsagt VJ og de andre gjestene med opp Fløibanen, skriver BT-spaltist Anna Magnus.

Mye av studietiden min brukte jeg på Studentersamfunnet i Bergen. Det var samtaler og debatter, venner for livet, og ikke minst øl og fest. Det var nesten som klisjeen på en vellykket studietid.

Når jeg nå skal tilbake dit for å feire et jubileum denne høsten, er det likevel ett minne som hjemsøker meg. Den dag i dag gir det meg frysninger. Jeg skulle ønske det var ugjort.

Våren 2012 skulle vi få celebert besøk av tre prominente aktivister fra Midtøsten, som hver på sin måte hadde kjempet under den arabiske våren. Manal al-Sharif jobbet for likestilling og kvinners rett til å kjøre bil i Saudi-Arabia.

Tunisiske Lina Behn Mehni ble verdenskjent for bloggen «A Tunisian Girl», hvor hun rapporterte fra hele landet under revolusjonen. Hun ble også nominert til Nobels fredspris.

Sistemann, VJ Mani, var en syrisk videojournalist og aktivist som under pseudonym dekket borgerkrigen fra den krigsherjede byen Homs. Det var med ikke så rent lite ærefrykt at vi forberedte oss til besøket.

Min oppgave var å vise dem rundt i Bergen, før de skulle delta på en panelsamtale om kvinnerettigheter og demokratiets fremtid i den arabiske verden.

Vi tok dem med ut for å spise og besøkte selvsagt Fløyen. Dette var mennesker som våget livet i kampen for det de trodde på. Jeg var nervøs. For en ung, privilegert, hvit jente fra trygge Norge – som ikke har kjempet for mer enn retten til redusert pris på sjokomelk på ungdomsskolen – var jeg nesegrus av beundring.

Jeg hadde lest meg godt opp på forhånd, på deres arbeid og hvem de var. På et av notatene jeg hadde om fotografen, sto navnet hans øverst på arket: VJ.

På vei opp Fløibanen beundret han utsikten.

– It's so beautiful here.

– Better than Syria, yeah, spurte jeg.

VJ svarte ikke. Herregud, hva er det som feiler meg, tenkte jeg. Hjemlandet hans lå i ruiner og dette var min respons?

Vel oppe på restauranten på Fløyen forsøkte jeg på nytt å starte en samtale.

– Would you like a cup of coffee, VJ?

Heller ikke nå fikk jeg svar. Da jeg på nytt spurte, snudde han seg overrasket og takket ja. Slik fortsatte det gjennom dagen. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men fikk ikke helt den kontakten jeg håpte på.

– Please take a seat, VJ. Please look at this lovely Smålungeren, VJ. What do you want to eat, VJ?

Jeg minnes vagt at han et par ganger forsøkte å avbryte meg.

– Please, can you refer ...

Men jeg, den overnervøse vertinnen, durte videre.

– Look, that’s Ulriken, pretty amazing, hø, VJ?

Min rolle under selve arrangementet var å introdusere gjestene. Da det nærmet seg, tok VJ meg til side.

– Please, don’t call me VJ, call me Mani.

– Eh, ok, svarte jeg lettere forvirret.

På vei inn i salen nevnte jeg opptrinnet for min medstudent. Han så på meg med et sjokkert blikk og lurte på om jeg tullet.

Sakte, men sikkert gikk det opp for meg hvorfor VJ Mani ikke hadde latt seg sjarmere av mitt intense vertskap.

Med dyp konsentrasjon gikk jeg opp på scenen, grep mikrofonen og snakket så sakte og tydelig jeg klarte.

– Please welcome Mani, who is a VJ – a video journalist.