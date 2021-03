Hytteveggpåbud

GOD HELG: For en uke siden skulle vi vært ute og spist med noen vennepar. Det gikk som det måtte gå.

BT-journalist Christian Nome Lepsøe har allerede tatt plass i hytteveggen. Foto: PRIVAT

Publisert Publisert Nå nettopp

Favorittrestauranten i hyttekommunen vår skulle gjøre stas på lærlingene sine, og la dem styre showet en kveld. Ganske mange hadde bestilt bord, og alt skulle foregå innenfor smittevernreglene:

Ingen mingling i baren. Alkohol kun servert til maten. Og metervis mellom bordene, så ikke den minste basselusk kunne hoppe over til en annen kohort.

Men så ble en av de ansatte definert som nærkontakt. Lærlingenes festaften ble avlyst.

Vi fikk beskjed 22 timer før vi skulle gått til bords. Jeg tok det med et smil. Er det noe det siste året har lært oss, er det kjappe avgjørelser og beskjeder i siste liten.

Det var trist for oss som hadde gledet oss til en femretters med vinpakke, men verre for restauranten.

Ikke bare gikk den glipp av god omsetning i en vanskelig tid. Den måtte også finne en måte å bli kvitt godsakene lærlingene hadde bestilt til flere titalls gjester.

I et nanosekund tenkte jeg at noen av oss kunne samles privat. Så slo jeg på TV 2 og så hvor mye tyn statsministeren fikk etter en sushikveld med for mange gjester.

Les også Les også: Rett i skifellen

På et utested kan mange spise samtidig uten at det er noe problem. De må bare ikke bestille bord sammen.

Hjemme kan du bare ha fem gjester rundt middagsbordet, i tillegg til husstandens medlemmer.

Reglene er ikke alltid like lette å forstå.

Det ble en fin lørdag likevel. Min kone og jeg har fått god trening i sofakos det siste året.

I slutten av april i fjor sa sjefen min at vi nok måtte belage oss på hjemmekontor i hvert fall ut mai.

Nå er det snart mai igjen. Og vi fortsetter å gjøre som sjefene sier.

En uke til. En måned til.

Et år til?

Ti venner, fem venner, to venner.

«Ikke vær så opptatt av antallet. Tenk heller at du skal treffe færrest mulig», sier de som bestemmer.

Bli helst hjemme i påsken, og inviter gjerne en gjest eller to på påskemiddag.

Men kun hvis du er singel.

Gå på polet, men ikke når det er kø.

Og slett ikke i hyttekommunen.

Nå krysser vi fingrene for at det blir lov å reise på hytten denne påsken. Foto: PRIVAT

Akkurat polet trenger jeg ikke å oppsøke, for påskedrammen fra 2020 står fortsatt i skapet.

Og lammelåret har ligget i frysen siden hytteforbudet ble innført for et år siden.

Nå lurer jeg på hva bøndene gjør med årets lam. Får de beholde lårene til neste år?

Nå får vi lov til å reise på hytten denne påsken.

Bent har jo sagt ja, i alle fall inntil han sier nei.

Sånn er det blitt. Det kommer nye beskjeder hele tiden.

Og vi tilpasser oss, som de lydige Ernas disipler vi er.

Fjorårets hytteforbud er snudd til et påbud om å holde seg alene i hytteveggen.

Akkurat det skal vi klare.

Sammen med påskeeggene fra i fjor. Og hyttekjøkkenets egen vinpakke.