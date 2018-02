– Dette er en vin som gjør meg glad, forteller sommelieren med et smil om munnen.

Han har akkurat kommet tilbake til Bergen etter å ha jobbet på den danske Michelin-restauranten Geranium. Nå står han fremfor oss med en flaske Gran Reserva Rioja i hendene. Betegnelsen betyr at vinen har fått minst to år på eik og tre år på flaske. Han skyver forsiktig en filtklut under flaska, og lar den stå på bordet mens vi smaker på vinen. Den har en solid tyngde.