I fjor sommer gikk jeg til Syden-kamp mot en brite og en nederlender. Det skulle jeg aldri ha gjort.

Bitende januarfrost inspirerer til ferieplanlegging. Noen drar til varmere strøk nå på vinteren for akutt hurtigtining. Andre planlegger sommerens eventyr.

I lavsesongen er Syden-livet enkelt, selv den mest naive amatør kan overleve. Reiser du i høysesongen, bør du ha rett kompetanse for å komme deg helskinnet gjennom.

Mallorca, 1. august 2017: Vi ankom om kvelden. Da vi sjekket inn, prøvde vi å overse det høylytte trylleshowet i hagen. Vi tvang blikket mot et opplyst, turkis basseng og visste at det lå en sjarmerende sandstrand mellom høye klippeformasjoner like nedenfor. Vi skulle sole oss, bade, slappe av i en hel uke.

Neste morgen tok jeg dagens viktigste oppgave, å finne solsenger. På stranden møtte jeg et «No sunbeds»-skilt. Folk lå på håndklær i sanden. Ikke fristende.

Rundt bassenget sto sengene på rekker med bare centimeter imellom. Like før 09.00 var alle opptatt. Fargerike håndklær over alt, med unntak av tre senger som sto tett på bassenget mellom badevakten og en trapp. Jeg la fra meg håndklær og badeball, og fikk med meg flokken til frokost. Da vi kom tilbake, lå håndklærne våre på en mur med en blå, laminert lapp med teksten «40 minutes» og en solseng med et kryss over. Avslørt som en familie som reserverer solsenger og blir borte en time, sto vi skamfulle og så oss omkring.

Hundrevis av unger hadde inntatt bassenget. Badevakten hoiet. Men vi hadde ikke noe valg. La oss på de inneklemte sengene, som fremdeles var ledige. Ungene forsvant i bassenget. Vi voksne prøvde å lese. Prøvde å høre på podkast. Prøvde å overse den sprudlende damen med høyttaler på hjul som kom for å ha vannaerobic, akkurat der vi lå. Vi gikk tidlig til lunsj.

Neste morgen hadde jeg på alarm 08.00, og listet meg ut. De aller beste plassene, åtte senger litt borte fra bassenget med utsikt utover stranden og havet, var allerede tatt. To voksne menn voktet fire senger hver. Det var altså trikset for å slippe blå lapp. En håndklevakt.

Jeg la håndklær på de fire nest beste sengene, med mer begrenset utsikt, og satte meg til rette. Solen var morgenmild, det var stille. Dette var slett ikke verst. Hva om jeg satte alarmen enda litt tidligere neste morgen? Kunne de beste plassene bli våre da?

Gjespende kom jeg ut 7.30 neste dag. Men, nei. Samme to typene voktet de samme åtte sengene. Egentlig burde jeg sett tegnene. De proffe klypene de brukte til å feste håndklærne til solsengene. De elektriske kjølebagene. De oppblåsbare, små putene. De raske skiftene fra vått til tørt badetøy.

I et siste, desperat forsøk, prøvde jeg 07.15 neste dag. Like forbaska sjanseløst. Denne morgenen var mennene begynt å småprate. Den ene var brite med barn på 15 og 20, den andre nederlender med unger på fem og syv. Nederlenderen hadde hatt familien sin med hit siden eldstemann var baby.

– Samme her, sa briten.

– Vi elsker dette stedet! Det er 19. året vi er på dette hotellet, tre eller fire uker hver gang. Jeg står opp før soloppgang hver morgen for å holde av solsenger. Får ikke sove uansett.