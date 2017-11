– Skal vi bake et hus til Pepperkakebyen, unger?

Ungene ropte ut et ja, men entusiasmen ble fort til skepsis. Kritiske spørsmål begynte å hagle rundt ørene mine. Minnene fra i fjor, året før, og året før der igjen, dukket opp. For frem til nå har det vært mye prat, men lite handling fra min side. I år skulle jeg være far for mine ord.