De har fått barndom og ungdomsår snudd på hodet. Emily (5) blir lei seg av ikke å få treffe vennene sine.

Kreftsyke Emily (5) blir lei seg av ikke å få treffe vennene sine. Tvillingene Synve og Malin (15) er isolerte hjemme for å skjerme moren. Malene (6) har kronisk immunsvikt og har ikke kunnet være nær andre. De får barndom og ungdomsår snudd på hodet. Alt på grunn av korona.

– Vi har valgt å forholde oss til dette som om det står om liv eller død, sier Marianne Solhaug.

Hjemme i rekkehuset i Førde hos familien Solhaug/Forthun har det vært mer eller mindre unntakstilstand siden begynnelsen av mars. En tilstand de regner med å være minst et par år til.

Årsaken er Malene (6).

Familiens mellomste lider av kronisk immunsvikt. I tillegg har hun en medfødt kromosomfeil, hun utredes for ADHD, og hun har en skjult ganespalte som gjør at hun har litt trøbbel med å uttale ordene.

Når covid-19-vaksinen en gang kommer, kan hun ikke ta den på grunn av sykdommen sin. For å være trygg, må hun vente til det er utviklet flokkimmunitet.

– Malene er den eneste i verden som har akkurat denne kombinasjonen av lidelser, sier moren.

Malene (6) har en kombinasjon av lidelser som ingen andre i verden har.

Det er vanlig ettermiddagskaos i slutten av august hjemme hos trebarnsfamilien. Middag sjongleres med lekser og fritidsaktiviteter. Siste rest av dagens energi får høylytt utløp. Katten søker tilflukt i kjelleren.

Det er et halvt år siden familien gikk i lockdown i rekkehuset. Den varte i to måneder.

Foreldrene forteller hvordan hverdagen deres siden har vært preget av pandemien. De kommer sjelden lenger enn halveis i setingene før en av døtrene krever oppmerksomhet.

Akkurat nå er livet omtrent som normalt, eller så normalt det kan bli med et barn som har litt andre behov enn andre.

– Det har vært en lettelse å gå på jobb igjen. Selv om du har sovet lite om natten, sier far Jan-Reinart Forthun.

En sjelden pust i sofaen for hele familien på fem.

Han og konen synes det har vært en tøff tid. De er fortsatt i konstant beredskap.

Det var de også ved skolestart. Malene skulle begynne i 1. klasse. Like før hadde det vært en oppblomstring av smitte ellers på Vestlandet. Foreldrene var redde for at skolestarten gikk fløyten.

Det gikk bra. Malene kunne pakke den nye blå sekken med rosa mønster og bli skolejente.

Malene har høyt aktivitetsnivå. På skolen er det en ansatt som bare har ansvar for henne.

Hun har problemer med å oppfatte, forstå og huske beskjeder hun får. Blir Malene forkjølt, blir hun fort tett med mye slim i brystet.

– Det ser ut som om pasienter med immunsvikt ikke blir lettere smittet enn andre. Men vi vet ikke hvor syk hun vil bli hvis hun skulle bli smittet. Derfor tar vi ingen sjanser, sier mor Marianne.

Foreldrene til Malene har etterhvert skaffet seg et stort internasjonalt nettverk som består av voksne og barn med forskjellige kromosomfeil i kombinasjon med immunsvikt.

– De færreste vi har pratet med er tilbake i jobb, skole eller barnehage, sier hun.

Når det er lite smitte, bor Malene i korte perioder i en kommunal barnebolig, mens foreldrene kan gi de to andre ungene litt ekstra oppmerksomhet.

Hun understreker at de har stor tillit til norske leger, og at de gjør en formidabel jobb med å følge opp Malene.

– Men legene er uenige. Noen er svært forsiktige og mener grunnen til få dødsfall og alvorlig sykdom ikke ligger i at de med immunsvikt ikke blir syke, men at de er flinke å skjerme seg mot sykdom. Andre mener immunsviktpasienter ikke er særlig utsatt.

Og siden Malene har en kombinasjon ingen andre har, sier hun det til syvende og sist er magefølelsen som styrer hva de tør gjøre.

Da BT snakker med familien første gang, er det en stund siden sist det er registrert koronasmitte i Førde . I det øyeblikk det eventuelt skjer, går rekkehuset i lockdown igjen.

Da familien isolerte seg i mars, var det etter anbefaling fra Malenes spesialist.

Julie (7) ble tatt ut av skolen, og søstrene Malene (6) og Emilie (2) ut av barnehagen. Mor tok ut alle sykt barn-dagene, far fikk innvilget pleiepenger. Å være én voksen hjemme med tre barn er umulig. Til det er den minste for liten og Malene for krevende.

– Da resten av Norge stengte ned to dager etterpå, var det nesten en lettelse. Da var det ikke bare oss, sier Marianne.

Ungene fikk ikke lov til å gå ut og leke med kompiser.

– Hadde Malene bare hatt immunsvikt, hadde det vært lettere å legge til rette. Men hun forstår ikke hva det vil si å holde avstand, eller hvorfor hun ikke kan gå på besøk til venner. Det er en av grunnene til at vi må være ekstra strenge.

Skoledagen er over, og Malene blir hentet av mamma Marianne på SFO.

De første åtte ukene ble en berg og dalbane for familien.

– Vi var dønn utslitt. Så takknemlige for all hjelp, så frustrerte fordi legene ikke kunne gi oss noe håndfast. Redde for hva som skulle skje om vi fikk covid-19 i hus, sier Marianne.

Hver kveld satt hun igjen med et knust mammahjerte.

– For hvor mye vi prøvde å organisere dagene og finne på noe meningsfullt, gjorde det fryktelig vondt å nekte ungene å være nær andre. Spesielt Malene, som ikke forstod. Hun trodde vi bare ikke ville la henne få lov.

Moren viser frem en snap hun har lagret fra den tiden, av Malene som sitter inne i postkassestativet med ryggen til. Knust over at hun ikke får besøke noen.

– Det var mange dager jeg tenkte at det ikke var verdt det. For hva er vel vitsen med å stenge henne inne i for eksempel fire måneder. Så blir hun smittet og det verste skjer. Og hun har ikke fått gjort noe av det hun hadde lyst til på lang tid.

Grunnen til at Marianne og samboeren Jan var utslitt da pandemien kom, var at avlatsningstilbudet til Malene ikke hadde vært nok til at de fikk samlet seg mellom slagene eller fikk nok tid til de to friske barna.

Nå ble det enda mindre avlastning en periode.

– Vi hører om mange familier med kronisk syke barn som har blitt helt utslitt under pandemien. Og mange forhold som har røket, sier Marianne.

Selv fikk de litt hjelp fra ordningen Home Start i vinter. Uten det er de redde for at også de hadde bodd i hvert sitt hus nå.

De skjønte raskt at de var nødt til å ha stramme rutiner når de satt isolert. De laget en dagsplan.

Frokost, så ut på tur. Gjerne delt i to flokker. Så inn igjen til lunsj, før hele familien satte seg i bilen og kjørte lang tur. Før dagen ble avsluttet med middag og legging.

Barnehagestyrer og leder for avlastningstjenesten sydde etterhvert sammen et opplegg der foreldrene fikk hjelp noen dager, kvelder og helger.

Personalet, som var livredde for å smitte Malene, dusjet før de kom hjem til dem. Etter hvert fikk de tilbud om å låne et tomt klasserom der Malene hadde sitt barnehage-tilbud på dagtid, uten å være i nærheten av andre barn og med færrest mulig ansatte.

Beina til Malene virker ikke helt som de skal. Men hun er råsterk i armene.

Etter rundt åtte uker senket de skuldrene noe. Det var resultat av et rent overlevelsesinstinkt, og fordi det ikke var smitte i Førde.

De er klare til å gå i isolasjon igjen når som helst.

– Men jeg vet ikke hva jeg da gjør med jobben min. Jeg har brukt opp alle sykt barn-dagene, sier Marianne.

Kalenderen har bikket oktober. Det har gått litt over en måned siden vi sist var i kontakt med familien i Førde. Situasjonen gjør at det blir via telefon.

I Bergen har det vært en ny smittebølgen som kom til byen med studentene. Hyllestad er midt oppe i sitt store utbrudd.

Også det får konsekvenser for familien.

– Bergen og bergensere har vi holdt oss langt unna den siste måneden. Vi har nesten all familie der. I Hyllestad har vi hytten vår, sier Marianne.

De har heller ikke turt å reise til Haukeland med Malene, der spesialisten hennes er.

Men Malene har ikke behøvd å være borte fra skolen til nå.

– Bare det er fantastisk. Malene er så overlykkelig for det. Hun trives så godt, sier mor Marianne.

– Men alt annet står litt i stampe.

– For meg var har det verste vært å se at alle andre har hatt det så fritt Synve Kaltvedt

Hildegunn Kaltvedt legger seg gjerne i hengekøyen når cellegiften tar fra henne kreftene. – Når jeg ligger her, får familien litt pause fra meg.

Det var i hengekøyen hjemme på Kolltveit at kreftsyke Hildegunn Kaltvedt tenkte seg frem til svaret.

Det ville være katastrofalt for henne å få korona. Den eneste måten å sikre seg helt, var å holde tvillingdøtrene Synve og Malin hjemme.

Skulle de virkelig holde døtrene hjemme på ubestemt tid for å skjerme henne? Hun var plaget av tanken på at tenåringene skulle gå glipp av livet.

Men var det verre enn å risikere å bli smittet og sette sin egen mor i livsfare?

Hun bestemte seg for å spørre dem rett ut.

Synve (til v.) og Malin har hjulpet moren mye i hagen under koronapandemien.

15-åringene var krystallklare. De ville ikke risikere å smitte moren bare for at de skulle få gå på skole og være med venner.

De ville likevel la det være opp til foreldrene å bestemme.

– Jeg var egentlig ikke redd for å bli smittet. Men at jentene mine skulle være ansvarlige for min helse, kjentes blodig urettferdig mot dem.

Valget falt på isolering, også av døtrene.

Da foreldrene fortalte at de kom til å holde dem hjemme, var jentene tydelig lettet.

– Men det satte oss i en ekstrem situasjon. Vi har rett og slett levd i total isolasjon siden mars.

Synve og Malin forteller at det ofte har vært ensomt. Siden mars har de hatt hjemmeskole, ikke spilt håndball, og sjeldent vært med venner på fritiden.

– Vi blir jo litt lei hverandre. Av og til vil man ut og snakke med andre også. Ikke bare være oss fire hele tiden, sier Synve.

De siste månedene har utmarken bak huset blitt flitt brukt til rekreasjonsturer.

Hildegunn har kjempet mot kreften siden 2017. Da hun trodde hun hadde lykkes, kom dødsdommen: Brystkreften hadde spredd seg til skjelettet. Hun hadde fire-fem år igjen å leve.

Like før Norge stengte ned 12. mars, ble en vanskelig situasjon vanskeligere. Kreften hadde spredd seg igjen, denne gangen til leveren.

De siste åtte månedene har utmarken utenfor huset fungert som et fristed for familien. Det var her familien feiret 17. mai.

– Jeg syntes det var veldig dumt at vi ikke kunne feire skikkelig med venner og slekt. Jeg fikk bare ikke 17. mai-stemningen. Den ville jeg ha, sier Malin.

15-åringen masjerte inn på stua og ba hele familien ta på bunad.

– Det hjalp veldig på stemningen at vi kledde oss opp.

17. mai-toget ble erstattet med kanotur på vannet bak huset. Vissheten om at det kunne bli den siste nasjonaldagen de fikk feire sammen, gjorde dagen spesiell.

17. mai insisterte Malin (til v.) at bunaden måtte på, selv om familien ikke kunne fikk feire nasjonaldagen sammen med andre. Foto: Privat

Hildegunn har akseptert at hun skal dø. Hun kjemper ingen kamp mot kreften lenger, sier hun.

– Det slaget er tapt. Jeg kjemper en kamp for å leve godt med kreften.

Det er tøft nok, medgir hun. Spesielt når pandemien tvinger familien til å leve på smittevernets premisser.

– Det verste er jentene. De har ikke spilt håndballkamp siden før koronaen. De har begynt på nye skoler, men får ikke vært med på det sosiale.

Begge tvillingene sier det har vært kjedelig ikke å kunne være med venner.

– Men det hadde nok vært kjedeligere hvis vi ikke var to. Nå er vi i samme situasjon, sier Malin.

– Og det er godt å slippe å bekymre oss for mamma så mye, skyter Synve inn.

15-åringene sier de er imponerte over vennene sine.

– De stiller mye opp for oss. Det er til og med noen som holder seg hjemme selv for å kunne være litt med oss. Det er veldig fint, sier Synve.

Pappa Anders ønsker døtrene lykke til før mattetentamen. 15-åringene fikk ta tentamen på Øygarden rådhus for å ikke risikere å bli smittet på skolen.

Den siste tiden har Hildegunn fått cellegift hver fjerde uke. Når cellegiften tar på som verst, eller når tankene blir mørke, er det ofte ut i vinterhagen Hildegunn går.

Hengekøyen er blitt fristedet hennes.

– Det er vanskelig å tenke på at jeg frarøver jentene en viktig tid i livet.

Men både hun og ektemannen Anders Kaltvedt ser noe fint i tiden i isolasjon.

– Vi har hatt det godt sammen. Jeg har to fantastiske jenter og en sterk og flott mann.

Ektemannen sier konen er den friskeste dødssyke han vet om.

– Vi andre forsøker bare å henge med i svingene.

Hele familien mener det finnes positive sider ved å være i isolasjon. – Vi har hatt det godt sammen. Jeg har to fantastiske jenter og en sterk og flott mann, sier Hildegunn (fra v. Malin, Anders, Synve og Hildegunn). Foto: Jannica Luoto

Frem til i sommer var det nesten ingen smittede i Øygarden. Så kom utbruddet.

– Det var forferdelig å se at smitten blusset opp. Hadde jeg fått korona på toppen av disse cellegiftkurene, hadde jeg ikke overlevd.

– Det er annerledes tider for alle dette her, men for oss som lever i, og med noen i risikogruppene, er det harde bud akkurat nå.

Hildegunn sier hun opplever at folk er for opptatte av hvor tidlig utestedene stenger, eller hvor lenge man må vente på å få reise igjen.

Tvillingjentene (fra v. Malin, mamma Hildegunn og Synve) var lettet da foreldrene bestemte seg for å holde dem hjemme for å unngå å smitte moren.

– For personer der det er snakk om liv eller død, blir det på en måte litt banalt at noen synes det største problemet er skjenketidene, sier Hildegunn.

– For meg har det verste vært å se at alle andre har hatt det så fritt. Det er vanskelig at vi må ta så mye hensyn, når andre slipper, sier Synve.

– Men så har vi jo Facetime og har holdt kontakt med folk på den måten, sier Malin.

– Før hadde vi en vanlig hverdag. Nå vet jeg ofte ikke hvilken dag det er. May Helen Hauge

– Som foreldre må vi være sterke for å trygge henne, sier May Helen Hauge.

Fem år gamle Emily Norheim ble småsyk i slutten av mai. Hun ble blekere og blekere.

Moren, selv sykepleier, skjønte at noe ikke stemte.

Datteren ble testet. Resultatet kom samme dag. Hun hadde akutt lymfatisk leukemi.

– Det var brutalt for oss som foreldre. Siden den dagen har ikke verden vært den samme, sier mamma May Helen Hauge.

De måtte si opp barnehageplassen til Emily. Hun måtte slutte på grunn av den intensive behandlingen.

Emily løper gjennom korridorene på Marie Joys' hus, barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. På få måneder er hun blitt godt kjent med barnekreftavdelingen.

Siden hun ble diagnostisert, har hun vært innlagt 55 dager.

– Det er veldig vanskelig å se ungen sin gå gjennom alt hun må gå gjennom, sier mor May Helen Hauge.

På grunn av korona, kan hun bare ha med seg én av foreldrene. I dag er det moren som er med.

– Vi må dele oss. En må være her noen dager, den andre må være med treåringen vi har hjemme. Så bytter vi. Det påvirker begge barna, sier moren May Helen.

Ofte vet de ikke hvor lenge de blir på sykehuset. Emily og lillesøster Sarah (3) ønsker å være sammen, men på grunn av pandemien er ikke det et alternativ.

Foreldrene vet ikke om datteren kan begynne på skolen neste år. Det er nærmest umulig å planlegge fremover, selv to måneder frem i tid.

– Før hadde vi en vanlig hverdag. Nå vet jeg ofte ikke hvilken dag det er. Dagene våre flyter sammen, spesielt når Emily er innlagt på sykehuset.

Moren forteller at Emily forstår at hun er alvorlig syk, men at hun ikke godtar å ikke kunne møte vennene sine.

– Hun er lei seg og synes det er urettferdig.

Emily Norheim (5) med lillesøsteren Sarah (3). Foto: Privat

May Helen Hauge tror sykdommen og oppholdet på sykehuset former personligheten til datteren.

– Hun er allerede sterk fra før, men er også blitt mer fornuftig. Hun møter nesten kun voksne.

Når Emily skal ta blodprøve, legger hun frivillig frem armen og venter på å bli stukket.

– En femåring ville vanligvis ikke gjort det. Jeg synes det er fint at hun er modig. Men til slutt er det et barn som mister en viktig del av barndommen sin.

Leketerapien i barneklinikken er åpen, men kun få barn får være der samtidig.

– Man sitter ikke i lag eller for nærme. Hvis Emily vil leke med noe et annet barn har lekt med, må hun først vente til alt er spritet ned, forteller moren.

Faren Kenneth Norheim på barneklinikken sammen med datteren. Foto: Privat

Hverdagen til familien er sterkt preget av datterens sykdom. De tar aldri offentlig transport. Kun få av familiemedlemmene får komme på besøk, etter at de har isolert seg noen dager. En forkjølelse kan resultere i en ukes opphold på sykehuset.

Bare å gå på butikken kjennes ubehagelig. De handler tidlig om morgenen i håp om at det er få folk der.

Behandlingsrunden denne gang har vart i syv dager, og nå er den fullført.

Emily blir utskrevet fra sykehuset for denne gang.

– Jeg føler at vi har kommet oss bra. At hun kommer til å bli frisk igjen, sier moren May Helen.

– Det blir deilig for henne å komme seg hjem. Hun har savnet å være med faren og lillesøsteren sin.

Moren åpner døren. Det regner ute. Emily løper ut og hopper i søledammene.

Siden Emily fikk diagnosen, har hun vært innlagt på barneklinikken i til sammen 55 dager.