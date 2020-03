– Litt senere spurte Randi om hun kunne hvile hodet på skulderen min. Det kunne hun. To år senere er vi nygifte.

Folk i Vest: Møt Marius Næss (32).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– I 2018 meldte jeg meg på en gruppe som skulle reise til Israel sammen uten at vi kjente hverandre. Jeg besøkte Riga noen dager før jeg skulle fortsette til Israel og slutte meg til de andre. På flyet til Tel Aviv satt jeg ved siden av en ung dame. Det var Randi, og det viste seg at vi skulle være i samme reisefølge i Israel. Dette var et nattfly, og turen tok fire-fem timer. Hun var godt forberedt med utstyr som var nyttig på en lang flytur. For eksempel spurte hun om jeg ville låne en oppblåsbar pute til å hvile hodet på. Hun var så omtenksom og hjelpsom. Jeg var ikke akkurat på jakt etter kjæreste, men der og da tenkte jeg «hmmm ... dette er kanskje en å satse på». Litt senere spurte Randi om hun kunne hvile hodet på skulderen min. Det kunne hun. To år senere er vi nygifte og skal være sammen i livet. Jeg liker ikke å drikke så mye, så vennene mine laget utdritingslag for meg. Det var veldig morsomt, men da en av oppgavene var å gå rundt i borettslaget som Supermann og tilby folk tjenester som å vaske vinduer eller gå ut med bosset, var jeg nok den flaueste Supermann noen har sett.