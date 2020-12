– Pappa og jeg kjøpte hatter sammen i en spesialbutikk i Tyskland. Min var dyr.

Folk i Vest: Møt Bernhard Joachim (49) og Sebastian David Löffler.

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– Pappa og jeg kjøpte hatter sammen i en spesialbutikk i Tyskland. Min var dyr, så jeg bruker den bare når jeg skal være fin. Pappa er helten min, for det var han som foreslo at jeg skulle begynne å spille et instrument da jeg bare var åtte år. Etter litt prøving valgte jeg å satse på saksofon. Musikken er min største glede nå. Da vi flyttet til Bergen for tre år siden, begynte jeg i Skjold Skoles Musikkorps. Der fikk jeg venner med en gang. Målet mitt er å bli profesjonell musiker.