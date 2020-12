Kostbar tid for te

Det finnes ikke et bedre egnet sted for ærverdig, britisk ettermiddagste. Men 535 kroner er en adelig pris å betale for te, smørbrød og søtsaker.

Kjøkkensjef Nikolas Carlsen legger kronen på verket på fatet til ettermiddagsteen.