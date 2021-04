– Kledd i dette kan eg kjenne krafta og samhaldet som ligg i historia vår

Folk i Vest: Møt Silje Strand Skauge (41).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Trommekorpset til Norsk Sykepleierforbund i Bergen blei stifta for fem år sidan. Me fekk sydd kopiar av den tradisjonelle sjukepleiaruniforma, men med raude strømper og marsjstøvlar. Kledd i dette kan eg kjenne krafta og samhaldet som ligg i historia vår. Kvart år trommar me fast både i 8. mars- og 1. mai-toget. 2020 skulle vere sjukepleiarane og jordmødrene sitt år, for å markere at det var 200 år sidan Florence Nightingales vart fødd. Det vart verkeleg vårt år, men på ein heilt annan måte. Korpset vårt har øvd digitalt det siste året, og me er klare til å fortsetje å marsjere når kampen mot korona er vunnen.