Folk i Vest: Møt Live Beate Førland (36) og Agnes Sevelina (7).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Nå skal mamma og jeg flytte til Sandviken. Dette er nesten siste lasset vi tar med oss. Det er litt sørgelig ikke å være med vennene min på Trengereid mer. For en stund siden fikk jeg et hjerte av alle i klassen. På det hadde de skrevet at jeg er snill og omtenksom, og at jeg er lett å snakke med. Læreren skrev at jeg er flink å tegne. Jeg gleder meg medium til å begynne på ny skole, for jeg kjenner ingen der. Men jeg håper at alle i klassen blir gode venner.