Her blir Patrick-Olof testa for korona. Følg reisa fram til ferdig prøvesvar.

Trudde du koronatesten er eit sveip i nasen, inn i ei maskin og så er svaret klart? Bak kvar prøve ligg timevis med manuelt arbeid på laboratoriet.

Patrick-Olof Hermebäck (24) har kjent på hovudpine, feber, dårleg lukte- og smakssans sidan dagen før. No vil han teste seg før han skal tilbake på jobb.

– Eg tenkjer på kollegaer og deira pårørande, seier Hermebäck, som jobbar med feiing og tilsyn i Bergen brannvesen.

No skal han heim til Godvik og vente på svar.

Patrick-Olof Hermebäck (24) har symptom og vil teste seg for korona. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Når prøvane blir skanna, kjem informasjon om hastegrad opp på skjermen. Prøven til Patrick er ikkje i denne kategorien, men blir likevel sendt rett til laboratoriet for analyse.

For å spare på testutstyr byrja Haukeland, som det første laboratoriet i Norge, å blande fire og fire prøvar. I staden for å køyre 96 prøvar i maskina om gongen, kan dei då få svar på 384 samstundes. Men om ein slik «pool» med fire prøvar slår positiv ut, må dei køyre dei fire prøvane på ny, kvar for seg, for å finne ut kven som har korona.

Bioingeniøren scanner prøvane og sender lista over til pipeteringsrobotoen. Den flytter prøvane frå rør til plate.

– Mange trur at det berre er å sette prøvane inn i ei maskin og vips, så er det ferdig. Slik er det ikkje, kommenterer bioingeniør Julie Tidemann Vestby.

Julie Tidemann Vestby fekk jobb midt i pandemien, før ho var ferdig med studiane. No er jobben den einaste sosiale arenaen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Om lag ein halvtime seinare kan Sekse hente prøvane ut og sette dei inn i ei ny maskin. Denne reinsemaskina trekk RNA ut av cellene og virus. Prøverøyret inneheld no arvestoffet til alle virus og bakteriar som finst i prøva, i tillegg til pasienten sitt DNA. Jakta på det unike arvestoffet til koronaviruset startar.

Marie Sekse og kollegaene på laben har hittil klart å analysere 4000 koronaprøver på ein dag. Til samanlikning klarte dei 3000 under heile svineinfluensa-pandemien. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Reagensmiks sørgjer for millionkopiar av arvestoffet

Kvart oppsett med prøvar tek om lag fem timar frå kvart til slutt. Reagensmiksen må vere fersk. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Medan reinsemaskina arbeider, er Sekse i gong med neste steg: å blande reagensmiksen som står for sjølve reaksjonen. Då må ho inn på eit DNA-fritt rom. Med hanskar på blandar ho ingrediensane som sørgjer for at ein bit av arvestoffet til koronaviruset blir kopiert opp i millionar av kopiar. Denne miksen er utvikla lokalt på sjukehuset, og må vere ferskvare kvar gong.

Ved å tilsetje enzym, byggesteinar og små spesialdesigna DNA-trådar, kan ein kopiere opp ein unik del av arvestoffet til koronaviruset, og merke dette med eit lysande molekyl. Denne PCR-metoden er gullstandarden innanfor diagnostikk. To kontrollar er alltid med, for å sjekke at maskina gir riktig svar.