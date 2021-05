– Vi gleder oss og klarer nesten ikke å vente til vi er sammen igjen

Folk i Vest: Møt Anlaug Boddington (37) Gulliver (3) og Gaia (6mnd).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg har hatt foreldrepermisjon siden september. Det har gått fint fordi jeg har venner som sitter på hjemmekontor, og vi har møttes for å gå tur sammen når det har passet. Det som har vært tyngst, er at mine foreldre ikke har kunnet komme på besøk fra Trøndelag for å være sammen med barna. Det er et stort savn. Og aller verst er det for svigermor i England som ikke har fått hilse på minstemann i det hele tatt. Hun var her sist i julen 2019. Vi gleder oss og klarer nesten ikke å vente til vi er sammen igjen.