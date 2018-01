Restaurantkjeden TGI Friday’s åpnet sin første avdeling i New York i 1965. Opphavsmannen Alan Stillmans åpnet baren som et ledd i sin private datingplan. Håpet var at baren ville hjelpe ham og andre single på østsiden av Manhattan, med å møte damer.

I dag markedsfører TGI Friday’s seg som et typisk sted for et glass etter jobb, eller for en uformell matbit. De har et rikt barkart med fokus på drinker og milkshakes, og en smeltedigelmeny som viser hvor sentral innvandringen har vært for den amerikanske mattradisjonen. Konseptet virker lovede, men besøket begynner dårlig.