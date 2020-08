BT beklager

Bergens Tidende trekker matanmeldelse.

Bergens Tidende avpubliserte i dag en matanmeldelse på grunn av for nære relasjoner. Anmeldelsen av gårdshotellet 29|2 Aurland ble publisert 3. juli på bt.no og trykket i BTMagasinet dagen etter.

BT ble nylig gjort oppmerksom på at vår matanmelder har en relasjon til to personer som har jobbet på hotellet i sommer. Den ene relasjonen er å betegne som et vennskap, og dermed for nær til at anmeldelsen skulle vært gjort.

Vennen var innleid som ekstrahjelp på hotellet i en kort periode, og var servitør samme kveld som vår matanmelder besøkte og spiste på hotellet.

I bilen på vei til Aurland oppdaget vår matanmelder at en venn av henne jobbet i hotellets restaurant. Anmeldelsen ble likevel skrevet. Det var en feilvurdering.

BT har beklaget overfor hotellet, som ikke har noe ansvar for feilen BT har gjort. Hotellet fikk seks av seks mulige hjerter.

BT har ingen grunn til å tvile på beskrivelsen av 29|2 Aurland. Relasjonen kan likevel reise tvil om uavhengigheten. Derfor er anmeldelsen trukket.

Nanette Nartey begynte som restaurantanmelder i BT i desember 2019. De ukentlige anmeldelsene til Nartey fortsetter som vanlig.