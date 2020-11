– Drømmen om motorsykkel har lært meg at det er viktig å sette seg mål i livet

Folk i Vest: Møt Adrian Lønne (16).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Interessen min for motorsykler tror jeg kommer fra terrengsyklingen jeg drev mye med som yngre gutt. Da jeg var 14 bestemte jeg meg for å sette meg et mål. Det var å spare egne penger til motorsykkel innen jeg ble 16. Det var ikke lett, men jeg klarte det. Jeg solgte brukte ting på Finn, jobbet for mor og far, uten hjelp fra dem hadde jeg ikke fått det til. Senere fikk jeg jobbe på Burger King, og da vokste kontoen fortere. I sommer var jeg klar med lappen og kunne sette meg på egen sykkel. Foreldrene mine var egentlig litt skeptiske til ideen og ville helst at jeg skulle kjøpe moped. Men heldigvis klarte jeg å overtale dem. Sparingen og drømmen om motorsykkel har lært meg at det er viktig å sette seg mål i livet.