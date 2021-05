Full fyr på nasjonaldagen

Min fetter og kusine er halvt norske, men har bodd hele livet i England. Hver sommer siden de var små har de tilbrakt på familiehytten på Lepsøy. De har vært i Norge en påske eller to, og kommet over til et par bryllup og litt flere begravelser.

Frem til for noen år siden hadde de aldri vært her på 17. mai. Det fant jeg ut at vi måtte gjøre noe med.

Det var det året vi skulle døpe minstejenten. Min kusine skulle være gudmor. Vi la dåpen til 17. mai-helgen så de tilreisende kunne slå to fluer i én smekk.

Endelig skulle de få oppleve nasjonaldagen i sitt andre hjemland.

Engelskmenn er gode på pomp og prakt, men familien min der borte har alltid misunt oss den storstilte feiringen av vår store festdag.

De har sett bilder av norske flagg og festkledde folk i bunader. De har hørt om utepils på Bryggen etter prosesjonen, og om småunger som spiser så mye is at de får vondt i magen. De har lengtet etter å være med på den store familiesamlingen med røykelaks, spekeskinke og hjemmelaget eggerøre.

Nå var det endelig deres tur, og de kom til Bergen med sine fineste festklær.

Jentungen ble døpt, presten helte vann på hennes hode mens den stolte gudmor sto der med tårer i øynene. Så langt var alt vel.

Neste dag var det nasjonaldag.

Den opprant med grå skyer over det hele. Det letter snart, tenkte jeg. Det gjør jo ofte det.

Men ikke denne gangen.

Det begynte å blåse.

Da forsto jeg hvorfor så mange går i bunad med ullsokker på denne festdagen. Det må være skrekkelig varmt, har jeg tenkt. Nå var jeg bare misunnelig.

Min stakkars kusine stilte i tynn kjole og med nakne legger. De mannlige gjestene kom i tynne sommerdresser.

Bildene de hadde sett viste ikke hvor kaldt det kan være i en by der temperaturen om våren varierer med 20 grader. Du kan sove middag i solveggen den ene dagen. Den neste er det gjerne snøstorm.

Gjestene var blåfrosne før det første bauekorpset trommet forbi. De hakket tenner da russen passerte.

Så begynte det å sludde.

Høflige som de er, lot de være å spørre hvorfor jeg ikke hadde rådet dem til å ta med ullundertøy og allværsjakker. Men de lurte nok på det.

De tenkte nok også sitt da vi prøvde å gå gjennom sentrumsgatene med barnevogn. Vi prøvde å brøyte oss forbi bergensdamer med skyhøye hæler på glatt brostein, trebarnsfedre med unger som ville i hver sin retning, og gamle onkler som traff enda eldre kjente og slo av en prat midt i folkestrømmen.

Det var tusenvis av mennesker der ingen skulle i samme retning. Og ganske langt unna høflige engelskmenn som viker unna og ber om unnskyldning hvis de møter en annen på fortauet.

De fikk bekreftet hvor gale det er da vi drakk øl og akevitt mens de hadde mest lyst på en kopp varm sjokolade.

Men de ble glade da vi fyrte opp i peisen. Det er jo noe norsk over det også.