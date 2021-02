13 år gammel ble Tor forlatt av moren på Kvamskogen. Så dro hun hjem til Liverpool og sa at sønnen var død.

Gutten som ble dumpet

Paal Kvamme (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

Den blå bussen stønnet seg sakte oppover. Det var mandag 29. juni 1964, skyene lå tungt over den grå sommerdagen, og bussen fra Bergen-Hardanger Billag klorte seg fast på krokete veier mot Kvamskogen.

Inne i bussen satt en 13 år gammel gutt med høy puls og oppspilte øyne. Da bussen passerte Fossen Bratte, stirret han vettskremt ned i avgrunnen. Til guttens store lettelse fortsatte turen videre. På Kvamskogen tok den magre gutten og hans mor med seg bagasjen og gikk av.

Vel inne på Ungdomsheimen forklarte kvinnen at gutten var syk og trengte hvile. Hun betalte 100 kroner for en ukes opphold, og lovet å snart dukke opp igjen.

Så forlot Heather Doreen Johannesen sin egen sønn, for aldri mer å komme tilbake.

Tor Jarl Johannesen bor i dag i Øystese.

Dagslyset faller skrått inn i eneboligen i Øystese. Foran vinduet i kjellerstuen har Tor Jarl Johannesen satt seg godt til rette. På bordet foran ham ligger dokumenter som forteller om en vanskjøttet oppvekst. Mange av minnene er borte, sier han.

– Jeg kan ikke se for meg hvordan hun så ut. Jeg kan se for meg min bror, min far og min bestefar, men ikke min mor.

Så begynner han å fortelle. Historien starter på mange måter flere år før, på andre siden av jorden.

6. mars 1942 var Den Norske Amerikalinjens M/S «Tønsbergfjord» på vei fra India til New York, med te og gummi i lasten. Det var grov sjø, og lasteskipet var 200 sjømil vest for Bahamas da helvete brøt løs.

Nede i dypet lurte en av italienernes mest dødbringende ubåter. Like etter klokken 22 fyrte «Enrico Tassoli» av to torpedoer mot «Tønsbergfjord». Skipets motorer stanset brått. Lysene forsvant, vann fosset inn i skipet, og en blålig gass som gjorde det vanskelig å puste strømmet ut i korridorer og kahytter.

Besetningen hadde kommet seg i livbåtene da de så «Enrico Tassoli» stige til overflaten. Ubåten satte kursen mot livbåtene, så snudde den mot «Tønsbergfjord» og begynte å pepre skipet med maskinkanoner. Snart sto skipet i brann.

Ti minutter etter at torpedoene traff, hadde «Tønsbergfjord» forsvunnet i dypet.

M/S «Tønsbergfjord». Foto: «Linjeskipene», Dag Bakka Jr.

Alle om bord overlevde. En av livbåtene ble reddet en drøy uke senere. Den andre var 12 dager i åpen sjø før mannskapet ble plukket opp utenfor Florida.

Blant de siste som ble reddet var Wollert Johannesen, en 23 år gammel matros fra Bergen.

Wollert Johannesen ble født utenfor ekteskap. Han tilbrakte deler av oppveksten på Lønningen barnehjem ved Flesland, og dro til sjøs i ung alder. Til tross for marerittet om bord på «Tønsbergfjord», fortsatte han som sjømann. Ved krigens slutt mønstret han av i Liverpool. Her møtte han en svarthåret, vakker kvinne ved navn Heather Doreen.

I 1945 ble Jan Christian født, og fem år senere kom Tor Jarl til verden. Ekteparet flyttet inn i en klassisk, britisk arbeiderklassebolig i Penny Lane.

Bak fasaden av rød murstein var ikke ting som de burde være.

Barnas oppvekst var preget av bråk, krangling og periodevis alkoholforbruk. Heather var farmasøyt, Wollert jobbet som håndverker.

– Far var den største mannen i Penny Lane. Han var to meter høy, og hadde verdens største ører. Han var en arbeidshest, og levde et ensomt liv utenfor familien, sier Tor.

Faren var glad i musikk. Var han og Tor alene hjemme, kunne Wollert finne frem mandolinen og spille litt. Men sønnen tror torpederingen satte spor.

– Vi kunne ikke ha gammeldagse vekkerklokker i huset. Han reagerte voldsomt på den type ringelyd. Kanskje gikk det en alarm da skipet ble torpedert.

Guttene fikk lommepenger og klær, men lite omsorg.

– Det hendte at far og mor ble borte i noen dager. Hvis det var tomt for mat, kunne vi gå ned til Mr. Cunningham, kjøpmannen på hjørnet, og krite det vi trengte, sier Tor.

– Jeg håper å få vite mer om min far. Jeg vet jo ingenting, sier Tor Jarl Johannesen.

Heldigvis kunne guttene flykte til bestefaren hvis det ble for mye bråk. Tor mener moren drev et psykologisk maktspill hjemme i Penny Lane.

– En stund kunne det være bestefar som skulle ha gjort noe galt, da var det om å gjøre å samle alle oss andre mot ham. Neste gang kunne det være min far eller ungene som kom i unåde. Dette drev hun med systematisk. Jeg tror at min far gikk med på dette for å slippe unna all faenskapen.

Som barn var Tor mye plaget med neseblod. Seks år gammel fikk han en blødning i magen. Guttungen kom på sykehus, og snart fortalte moren sin sønn at han var bløder, sier han.

– Jeg ble veldig skjermet, fikk ikke lov til verken ditt eller datt, og var nesten aldri på skolen. I stedet var jeg hjemme om dagen, med streng beskjed om å ikke åpne døren eller vise meg i vinduet. Så jeg hørte på radio, og ventet til vennene mine kom fra skolen.

Tor mistenker at moren ønsket å holde ham borte fra skolen.

– Kanskje hun ville ha medlidenhet fordi barnet hennes var sykt? Jeg husker at hun ga meg noen gule tabletter som hun sa var vitaminer. Jeg har lurt på om det egentlig var blodfortynnende medisin.

Tor gikk på Dovedale Primary School, få noen minutters gange fra Penny Lane. Både John Lennon og George Harrison gikk på samme skole, og tidlig på 60-tallet vokste den musikkinteresserte guttungen opp med Beatles-hysteriet omtrent rett utenfor stuedøren.

På gutterommet i Liverpool hadde han to singler: En julesang og «Love Me Do» med Beatles. Fremdeles hører Tor mye på John, Paul, George og Ringo.

Beatles har satt dype spor i kvemmingen – og i huset hans. Det er Beatles-memorabilia på kommoden, et gateskilt fra Penny Lane på veggen – og Beatles i hodetelefonene.

– Jeg er veldig glad i musikk. Hører mye på The Beatles, John Lennon og Paul McCartney.

I 1961 bestemte foreldrene at Tor skulle til Norge i sommerferien. Der skulle den syke gutten få ro, mat og frisk luft.

– Den sommeren husker jeg meget godt, sier Berit Inga Eriksen (83).

På den tiden var hun gift med Leif Strandenes, som var abonnementssjef i Bergens Tidende.

– Moren skrev til BT, og lurte på om det var noen som kunne ta seg av gutten i skoleferien. Det var visst vanskeligheter mellom foreldrene, sier Eriksen.

Hvorfor brevet havnet på abonnementsavdelingen, har hun ikke svar på.

– Flere av damene på annonseavdelingen sa at de gjerne ville ha gutten hos seg. Men da det ble alvor, passet det ikke for noen. Jeg sa at da fikk vi ha gutten, sier Eriksen.

Slik ble det. De fikk tilsendt et foto, slik at de kunne kjenne igjen gutten.

Bildet som familien Strandenes fikk tilsendt i 1961, er det eneste Tor har av barndommen i Liverpool. Foto: Privat

Snart kom Tor til farens fødeby. Han tilbrakte sommeren hos Strandenes.

Hun har fremdeles kontakt med Johannesen.

– Det er utrolig at en mann med en slik start på livet, har klart seg så vel, og er så blid.

Holsnøy, sommeren 1961. Tor Jarl Johannesen sammen med Berit Inga Eriksens datter Kristin, nevø Bjørn Trygve og pappa Trygve Eriksen. Foto: Privat

I Liverpool var livet ikke like idyllisk. Storebror Jan hadde fått seg jobb som skoselger og blitt kåret til «salesman of the month». Så raknet det. Han ble innlagt på psykiatrisk institusjon. Tor besøkte storebroren. Han så forferdelig ut, syntes han.

– En dag kom mor hjem og fortalte at hun hadde vært i begravelsen til Jan.

Sommeren 1964, tre år etter forrige norgesbesøk, skulle Tor tilbake til Norge.

– Det skjedde veldig brått. I ettertid har jeg lurt på om det var fordi myndighetene hadde begynt å lure på hvorfor jeg ikke var på skolen, sier han.

Han rakk et viktig ærend:

– Før vi dro, besøkte jeg bestefar og sa at jeg skulle til Norge. Da sa bestefar: «I’ll never see you again.»

Ungdomsheimen på Kvamskogen i 1970. Foto: Hardanger og Voss Museum

På Kvamskogen ble dager til uker. Regningen vokste, men moren dukket ikke opp. Ikke for å betale. Ikke for å hente sønnen.

– Da høsten kom, og ingenting hadde skjedd, skjønte jeg at ting ikke var slik de skulle være. Men jeg hadde det bedre på Kvamskogen enn i Liverpool.

– Du hadde det fint?

– Ja! Jeg fikk god mat, jeg hadde tak over hodet og det var ingen turbulens. Jeg savnet vennene mine og bylivet. Jeg gikk turer, og begynte å få interesse for naturen, sier han.

Så glimter det til brune øyne under gråsprengt hår:

– Dessuten var det masse pene jenter som jobbet på huset.

Hvordan en mor kan forlate sin egen sønn i et fremmed land, vil han aldri få vite.

– En mulighet er at myndighetene i Liverpool fikk nyss i at ting ikke var slik de skulle være. Hvis hun kunne si at jeg hadde vært i Norge hele tiden, ville det kanskje løse seg. Eller hun hadde planlagt å gå fra min far.

Etter hvert kom sosialkontoret i Kvam herad på banen, siden Utenriksdepartementet og konsulatet i Liverpool. Fra konsulatet fikk han vite at foreldrene hadde gått fra hverandre. Ingen visste hvor de bodde.

– Det verste er at min far var med på dette også. Om han deltok, eller ikke torde å si noe, er diffust. Han var antakelig livredd henne.

Tor fylte 14. Fra foreldrene kom verken presang eller gratulasjoner. Mens snøen lavet ned utenfor vinduene, gikk Tor sin første familieløse jul i møte på den kristelige Ungdomsheimen.

– Den julen fikk jeg så utrolig mye gaver! Kristenfolket hadde slått seg sammen, etter at bestyreren hadde sagt at jeg trengte klær – jeg hadde jo ikke vinterklær, forteller han.

Julekvelden ble tilbrakt hjemme hos bestyrer Thorolf Skedsmo og hans familie. Så bar det tilbake til Ungdomsheimen. De som jobbet på pensjonatet, hadde dratt hjem på juleferie. I dagevis var han alene på det store, nedstengte pensjonatet.

– Det var melk på kjølen, mat i fryseren og en stor kasse bananer. Men å være helt alene i denne svære, knirkende bygningen med alle musene ... det var skummelt.

På Ungdomsheimen lærte barn å gå på ski, her fra januar 1965. Bestyrer Thorolf Skedsmo først.

Sommeren 1965 ble herr og fru Skedsmo fosterforeldre for tenåringen.

– I begynnelsen gjorde Skedsmo et fantastisk arbeid. Han la ned mye arbeid i korrespondanse med sosialkontor, myndighetene og min mor, sier Tor.

På det personlige plan var det mindre å få. Om det var lite omsorg, hadde han mye frihet. Han kunne være ute hele natten uten at noen oppdaget det. Mange misunte ham friheten, mener Tor.

Først etter et år fikk han regelmessig skolegang. Første skoledag stilte han på britisk vis – iført dress, hvit skjorte og slips. På skolen lå han milevis bak klassekameratene. Tor var 14 år og kunne knapt skrive.

– Lærerne satte meg til å skrive av bokstavene i en nynorsk lesebok. Antakelig var jeg ikke lett å ha med å gjøre. Jeg var en urokråke, som likte godt å få de andre i klassen til å le.

Samme år døde bestefaren, han som hadde vært Tors klippe når det stormet som verst i Penny Lane. Snart skulle Tor få melding om enda et dødsfall.

Hans eget.

Etter skiundervisning på dagtid, var det kosetime på kvelden. Vera Skedsmo fortalte eventyr, spilte og sang. Tor Jarl Johannesen (innsirklet til h.) i dette bildet fra 1965.

8. desember 1965 skrev konsulatet i Liverpool et brev til bestyrer Skedsmo:

«Jeg ville gjerne i fortrolighet fortelle Dem at det her i Liverpool har versert rykter om at Tor Johannesen nylig var avgått ved döden», skrev generalkonsulen.

To dager senere fylte Tor 15 år, og nå kom det faktisk livstegn fra Liverpool. Men bare i form av en noteringsoverføring, som bestyreren avviste. Tor grublet fælt på hvem som hadde prøvd å kontakte ham.

– Jeg hadde begynt å lure på om alt min mor fortalte, var sant – spesielt etter beskjeden om at jeg selv var død. Så jeg lurte på om Jan faktisk var i live, sier han.

Televerket sporet samtalen til et hotell i Liverpool. Og jo da, hotellet bekreftet en Jan hadde ringt. Men etternavnet Brun Wilhelmsen stemte ikke.

– Det var første gang jeg hørte det navnet, sier Tor.

Slik fikk lillebror vite at storebror ikke var død – og at de ikke hadde felles far. Jan Christian var et resultat av morens tidligere ekteskap med en annen nordmann, Leif Brun Wilhelmsen. Han og Wollert hadde mer til felles enn barn med samme kvinne. Begge var sjøfolk, begge var fra Bergen, begge hadde vært matros om bord på «Tønsbergfjord». Og begge hadde blitt torpedert og overlevd.

På Kvamskogen raket Tor løv, sjauet bruskasser og var guide for turistene. En dag ringte politiet i Bergen. De hadde tatt hånd om en blindpassasjer på nattoget fra Oslo. Den ustelte mannen skulle ha rotet rundt i bosspann etter mat, og fortalte at han het Jan Christian.

Endelig skulle Tor få se igjen broren. Jan ble satt på første buss til Kvamskogen. Ifølge Tor så broren ut som Jack Nicholson i «Gjøkeredet».

Broren ble værende et par dager, så maktet ikke Tor mer. Jan sov ikke, han satt og bablet usammenhengende.

Tor spurte lensmannen om råd, og de ble enige om å få Jan tilbake til England. Brødrene tok bussen til Bergen, der politiet sto klare med håndjern, forteller Tor.

Noen bergensere vil kanskje huske Tor Jarl Johannesen fra Hjørnet pub på Hotell Norge, der han jobbet på slutten av 1970-tallet.

Først tre år etter at han ble plassert på Kvamskogen, skulle Tor møte foreldrene igjen. 16 år gammel dro han til Liverpool, på en reise regissert av sosialkontoret.

– Hvordan var det å se dem igjen?

– Kunstig. Alt skulle liksom være fryd og gammen. De hadde laget maten som jeg likte da jeg var liten, snakket om at jeg skulle på skuespillerskole, la masse rare planer. Det var sikkert ikke lett for dem, heller. Men jeg tror at min far var litt glad for å se meg.

Tor våget ikke spørre om hvorfor foreldrene hadde forlatt ham.

– Det eneste jeg spurte om, var hvor eiendelene mine var. Jeg hadde en del flotte ting etter bestefar. De var på oppbevaring, ble jeg fortalt. Det var nok ikke sant. Alt var borte. Jeg ble ikke lenge.

Før han dro tilbake til Norge, besøkte Tor gamle trakter i Penny Lane. Der stakk han innom kjøpmannen.

– Mr. Cunningham ble helt forferdet da han så meg. Han hadde fått vite at jeg var død, sier Tor.

Hjemme i Norge dumpet brev fra moren ned i postkassen. Det var lite lystig lesing, og vanligvis kastet Tor dem. Ett brev unnslapp bosspannet.

– Dette er et av de snillere brevene, sier Tor mens øynene hans glir over det over 50 år gamle brevarket.

«You are a liar, a cheat and a traitor» skriver moren i et brev til sønnen hun forlot på Kvamskogen. – Det er et av de snillere brevene, sier Tor.

Håndskriften er pen og papiret kostbart, men innholdet lite kjærlig. «You are a liar, a cheat and a traitor», skrev moren, som også meldte at «I hope my memory haunts you until the last day of your life».

På Ungdomsheimen ble stemningen mer anspent. Forholdet til Skedsmo skar seg. Tenåringen gikk til legen og fikk valium og sovetabletter. Det gikk over styr, med depresjoner, angst og innleggelse på ungdomspsykiatrisk i Bergen.

I juni ble Skedsmo og Tor innkalt til en samtale hos klinikkpsykologen. «Reagerer tydelig når fosterfar kommer inn, han blir bleik, ser ned i gulvet, men svarer høflig og greit på fosterfarens henvendelser som i sannhetens navn må sies å være glatte og upersonlige,» skrev hun i journalen.

Også Heather dukker opp i dokumentene. «Hun virker som en beregnende kald psykopat», står det. Noen av nedtegnelse var mer folkelige. «Det ser ut til at fru Johannesen er både sinnsjuk og kriminell», står det notert i margen på et brev fra sosialkontoret i Kvam herad.

Etter fem-seks uker ble Tor skrevet ut igjen, med anbefaling at han snarest fikk et annet bosted.

Syv dager på Kvamskogen hadde blitt til fem år. Sommeren 1969 var oppholdet på rom 305 over.

Tor fikk seg hybel i Bergen, jobbet her og der og travet gatelangs rundt. Han var blakk som dagen han ble født. Han kom på at han kunne ringe hotellet i Øystese, der han hadde hatt sommerjobb. Tor skrønte på seg at han kunne kjøre lastebil, og hotelldirektøren ville gjerne ha den nevenyttige karen tilbake.

Det lille flyttelasset gikk til Øystese. Han ble altmuligmann på det som i dag heter Hardangerfjord Hotel.

Snart var han gift, bygget hus i den bratteste skråningen i hele Øystese, og ble far til det første av tre barn.

Heather Johannesen døde i 1973, 50 år gammel.

– Det var en lettelse, sier Tor.

Dødsfallet fikk han vite om ved en tilfeldighet, to år senere.

– Jeg hater henne. Hatet har vokst med årene.

70-åringen vet ikke hvor moren ligger begravd. Han har ikke tenkt å finne ut av det.

Først etter morens død prøvde Tor å gjenoppta kontakten med faren.

– Da jeg fikk en sønn, tenkte jeg at det var en åpning. Jeg sendte ham et bilde av barnebarnet. Da hadde vi litt kontakt, men så ble det helt stopp igjen, sier Tor.

– Det var meningen å reise til England og gjøre opp med ham, å snakke ut.

Tor kom seg ikke til Liverpool før i 1983, da med en svart dress i bagasjen.

Wollert Johannesen (1919-1983). Foto: Foto: Privat

I begravelsen møtte han farens nye samboer.

– Enken sa at far var veldig glad i bildet av barnebarnet. Han hadde det stående på peisen. Hun hadde visst prøvd å få ham til å ta kontakt med meg, men uten å lykkes.

Tor unnskylder på mange måter faren. Han synes synd på ham, selv om han var en dårlig far.

– Men med hans bakgrunn tror jeg ikke at han visste hvordan familie og oppvekst skulle være. Han vokste opp på barnehjem, og torpederingen satte nok voldsomme spor.

På 1980-tallet kom det et julekort fra Jan, poststemplet i Bergen. Broren var tilbake, innlagt på Sandviken sykehus. Tor gjorde flere forsøk på å ta opp igjen forholdet til halvbroren, men uten hell. Jan Christian Brun Wilhelmsen døde i 2004. Han ligger i en umerket grav ved Øystese kyrkje.

35 år etter farens begravelse var Tor Jarl Johannesen tilbake i Liverpool. Her utenfor 87 Penny Lane med (fra v.) samboer Brita Stue, barna Tormod Johannesen, Robin Johannesen og Nadia Stue, pluss barnebarna Aksel Jarl og Amalije. Foto: Privat

Tor Jarl Johannesen bor fremdeles i huset han bygget for et halvt århundre siden. Han har samboer. Alle barna bor i nærheten, og Tor er ofte barnevakt for barnebarna.

– Dessverre har jeg av og til reaksjoner overfor familien som ikke er like bra. Jeg er følelsesladd, jeg hisser meg lett opp hvis jeg synes noe er urettferdig.

En viktig grunn til at Tor Jarl Johannesen forteller sin historie, er at han ønsker å vite mer om egen fortid og familie.

– Jeg håper å få vite mer om min far. Hvordan han hadde det på barnehjemmet på Flesland, hvordan oppveksten hans var, hvorfor faren ikke tok seg av ham. Gjerne også om broren hans, eller om bestemoren min – jeg vet jo ingenting.

Han sier at livet har vært greit, selv om han sitter «med en følelse av at livet kunne ha vært bedre».

Oppveksten gjorde at han bygget sitt eget hus allerede tidlig i 20-årene.

– Der skulle ungene mine føle seg velkomne. Det har vært viktig at ungene mine skulle ha det godt.

I 2012 fikk Tor Jarl Johannesen erstatning fra staten, på grunn av forsømt skolegang og omsorgssvikt i fosterhjemmet.

I forbindelse med erstatningskravet dukket det opp et dokument – svaret på en test Haukeland sykehus gjorde 43 år tidligere.

Mer enn et halvt århundre etter at moren holdt ham hjemme fra skolen fordi han skulle ha vært bløder, fikk Tor bekreftelsen:

«Lider ikke av blødersykdom.»

Skriftlige kilder: Sjøforklaringen etter «Tønsbergfjord», warsailors.com, krigsseilerregisteret.no, Nasjonalbiblioteket, Rutebilhistorisk forening. Brev fra Heather D. Johannesen til sønnen. Brev, notater, møtereferater, legejournaler og epikriser fra Haukeland sykehus, Kvam herad, Thorolf Skedsmo, det norske konsulatet i Liverpool.