Dei leita etter Christer i fire år. – Guten kom hit for at eg skulle passa på han, og så endar det slik.

Då Christer endeleg kom heim, var det i ei urne

Det er berre ein deltakar i minnestunda i Årdal kyrkje. Den slanke, gråhåra kvinna sit på første benk.

I trappa opp til alteret står ei kvit, glatt urne og eit innramma fotografi.

På fotografiet er Christer Fretheim Flem seks år og til fotograf for første og einaste gong i sitt liv. Han har kvit skjorte og svart tversoversløyfe. Guten smiler forsiktig under den blonde luggen, lukkeleg uvitande om at livet snart skal ta ei ny vending.