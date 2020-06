Tom drømte om å bo i byen. Tilfeldigvis fant han noen som ville bytte hus med ham.

Folk i Vest: Møt Tom Backer Johnsen (79).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– På 1970-tallet bodde jeg i en leilighet i Fyllingsdalen og arbeidet på Universitetet. Jeg tenkte mye på at jeg gjerne ville bo i byen, helst et sted uten særlig trafikk, men med gangavstand til alt. På den tiden laget en av studentene mine en intervjuserie med folk som bodde i byen, på oppdrag fra Byfornyelsen. Hun fortalte meg om et eldre ektepar som bodde i Søndre Steinkjellersmauet, og at de tenkte på å selge huset. Studenten fikk avtalt et møte, slik at jeg fikk komme hjem til dem. Tro det eller ei, men de gamle ønsket seg en romslig leilighet i Fyllingsdalen – akkurat en slik jeg hadde! Der og da på første møte ble vi enige om å bytte. De slo til usett, men ble heldigvis veldig fornøyd. Og jeg fikk drømmen om et sentrumshus oppfylt.