Planen var egentlig å besøke den flotte uteserveringen, men siden de grå skyene ligger med et tungt grep om Bergen, velger jeg heller å inn i varmen. Til glinsende gullplater i taket, grønne, tykke velurgardiner og glødende, fargerike lamper.

De vakre kulissene til Theatro er et av elementene jeg tror du vil like. Men festmusikken som pumper høyt hele uken, er ikke for alle. Ved første besøk fyller høy saksofon-lounge spisesalen. Andre gang er det festmusikk fra Staysman som durer. Siden restauranten ikke har bartender på jobb i begynnelsen av uken, oppleves musikken litt i utakt med resten av konseptet.