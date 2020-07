Sommerferier som gikk rett vest

«Vi tenkte – ok, det blir ikke Afrika. Da tar vi Vestlandet.»

Denne sommeren har nordmenn skaffet telt, lånt bobiler, shoppet nye fjellklær og lagt ut på norgesferie, enkelte for første gang. Her er noen som satset på Vestlandet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Studentene Lina Madsen (21) (t.v.) og Elise Olafsen (20) fra Askøy har lånt bilen av Elises foreldre. De har vært i Rosendal, Odda, Ulvik og Øystese. Denne frokosten tar de på Mo Camping i Norheimsund. Så skal de hjem.

Lina og Elise har det fint i bilen, selv om det er kaldt om natten.

Fireåringen Ulrik er totalt fryktløs i klatreparken på Voss. Pappa Nils Ivar Arefjord (32) er litt mer nervøs. Han er fra Voss, men bor i Stavanger med familien. Herfra går veien til Dyreparken i Kristiansand.

Ulrik vil bare opp i trærne i klatreparken, gang på gang.

Ekteparet Bente (63) og John Magne Kleppe (67) fra Glesvær har det de trenger i sin Detleffs Advance Comfort. John Magne ville egentlig helst ha dratt på båtferie, men har det fint i bobilen også.

– Men egentlig synes vi båtfolk er hyggeligere enn campingfolk.

Rikke Røstgård (22) (f.v.) skulle til Spania på ferie. I stedet ble det på hyttetur på Filefjell, sammen med venninnene Mariann Gundegjerde (23) og Caroline Pedersen (22), alle fra Oslo. Hytten tilhører Marianns familie, og det er første gang hun er der bare med venner. Her er studentene på en avstikker til Flåm.

Det ble ikke strandliv i Spania, men hytteliv i norsk fjellheim.

Karl Erik Sundal (25) (t.v.) fra Ågotnes er på tur sammen med kompisen Jakob Herner (25), som skulle ha reist rundt med standupshow i sommer. Koronaen stoppet det. Nå har de syklet Rallarvegen, og erfarte fort at det var noe annet enn å trå bysykler i Bergen.

– Teltet er egentlig en hengekøye, sier Karl Erik Sundal.

Elin (45) og Glenn Thorén (50) fra Røyken hadde bestilt billetter til Afrika i sommer. De skulle på safari i Kenya og til Zanzibar. Men her er de, på camping i Flåm. De har med seg tvillingguttene på sytten år, mens hund og eldstesønn ble hjemme. Foreldrene har tatt med et eget telt. Lysefjorden er neste stopp.

De skulle til Zanzibar. Det ble på camping i Flåm.

Margret Lindland (33) og samboer Jørgen Osberg (39) fra Mandal er på kjærestetur i lånt bobil uten barna. De satset på toppturer på Vestlandet, men to grader på Hardangervidda fikk dem til å endre plan. Etter lunsj på Vikafjellet setter de kursen mot varmere strøk østpå.

– I fjor var vi i Kroatia med alle ungene. Nå er det vår tur, uten unger.

Få av turistene som kommer til Vestland kjører kortesje i lekre biler. Men noen gjør det.

Porscher kan også brukes på ferie.

Søstrene og ungene elsker å være på selet i stølsområdet Holo i Kvassdalen, like før hårnålssvingene mot Vikafjellet. Stølen har vært i slekten i fire generasjoner. Denne sommeren skulle Marit og familien for en gangs skyld feriere i utlandet. Men Montenegro må bli en annen gang. Åse Bystøl Bøvre (43) og Marit Tveite Bystøl (38) (f.v.). Sondre (7) og Espen (5) (f.v. bak) og Anders (2).

Søstrene har alltids stølen, om en utenlandsferie går i vasken.

Langs fjellveien mellom Aurland og Lærdal ligger utsiktspunktet Stegastein, som stikker 30 meter ut fra fjellsiden, 650 meter over Aurland og fjorden. Utsikten er svimlende, men fireåringen Lionel fra Kristiansand lar seg ikke skremme. Han er på ferie med foreldrene Victoria Settemsli Mogstad og Kjetil Hangeland Løining og storesøsknene Tuva og Colin.

Utsikten fra Stegastein i Aurland fascinerer fireåringen.

Ella Gjømle Berg (41) var på landslaget i langrenn til 2011. Men hun trener fortsatt, mye sammen med venninnen og naboen i Oslo, Marit Bjørgen. Mens hun tok seg opp til Stegastein for egen maskin, kjørte mann og barn bil opp. Datteren Nora (6) dokumenterer.

Langrennsløperen har lagt opp, men trener likevel. Ofte med venninnen Marit Bjørgen.

Emma Huisman Moskvil (27) rakk akkurat Thailand før nedstengningen. På disse tider pleier hun og mannen å dra til Kroatia, men det ble å gå Aurlandsdalen i stiv kuling og regn i stedet. De tar seg god tid, og har stoppet langs alle småsteder, noe de ikke har gjort før på bilferie. Slik får de sett mye.

Det ble våt og kald tur i Aurlandsdalen i stedet for Kroatia.

Brakanes Hotel har hatt omtrent bare norske gjester så langt i sommer. Ekteparet Mariann Andersen (30) og Bjørn Snorre Andersen (31) fra Bergen nyter tre dager her, mens døtrene på to og tre år er hos besteforeldre. Under normale forhold hadde de feriert rundt om i landet. Nå vil de holde seg mest mulig i ro.

Fra Brakanes Hotel i Ulvik har gjestene denne utsikten. – Dette er vår parferie i år.

Det hadde neppe blitt Norgesferie hvis det ikke var for koronaen, tror Flemming Evensen (24) (t.v.) og Sigvard Bratlie fra Hamar. Men nå har de klatret i fjell, fricampet i telt, og rekker også å svinge innom Voss Golfbaner. To andre kompiser er også med på bilferien. De synes Vest-Norge leverer.

– Vestlandet er nesten bedre enn utenlandsferie.

Noen få fra Danmark er her også. Som ingeniøren Payal Nain (37), som denne sommerferien kjører rundt i Vestland med mann og liten datter. I bilen finnes alt av nødvendigheter, inkludert ordentlig vinglass. Hun trøster oss med at det helt sikkert kommer flere dansker utover sommeren. De har senere ferie enn oss.

– Er det bare nordmenn som ferierer her nå, altså?