Kongelige og stjernekokker har kommet på besøk. Nå blir den lille holmen verdenskjent.

Kongelige, stjernekokker og kjendiser går i land på en holme vest for Bjorøy.

En velbrukt oselver siger sakte gjennom sundet vestafor Bjorøy. Det er en kald, men uvanlig fin desemberdag, og det eneste som bryter stillheten er forsiktige plask fra årer som møter vannet.

Ikke et uvanlig syn, hadde det ikke vært for at oselveren er omringet av et stort TV-team. Og at mannen bak årene er verdens trolig mest kjente kokk, Gordon Ramsay.